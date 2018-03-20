Backstage с неимоверной фотосессии в Калифорнии экс-участницы «Дома-« Элины Камирен

«#california..Много слов хочется сказать, много эмоций! Это честь работать с такой командой..With love», - подписала видео Элина.

«Как вот так вот красиво все получается?! Надо родиться наверное с этим! Я вот как ни встань все равно топор!», «Богиня!», «Красотка», «Элина, ты такая нежная тут!», «Блондинкой выглядишь куда моложе! Очень идет! Круто!», «Элина, вы просто шикарная леди! Дай Вам Бог счастья!!! Вы этого заслужили!», «Невероятная атмосфера съемки получилась! Элиночка, ты как всегда великолепна! А Лос-Анджелес непременно покорен!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что Элина Камирен покинула реалити-шоу довольно давно, за ее жизнью вне проекта продолжают активно следить многочисленные фанаты. Эффектная блондинка ежедневно публикует в личном микроблоге новые фотографии и видеоролики, которыми постоянно радует поклонников.Не так давно Элина поделилась с фолловерами новостью о том, что сделала себе новую грудь 4-го размера, а уже сейчас Камирен вовсю хвастается фотосессией в Лос-Анджелесе. Несколько дней назад экс-участница телепроекта «Дом-2» опубликовала у себя на страничке ролик, который многих пользователей Сети просто-таки очаровал.Большое количество поклонников тут же бросились буквально засыпать Камирен приятными словами.