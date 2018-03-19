Тема ремонта приводит Ксению Бородину в легкий шок



«Продолжаю говорить про ремонт, хоть делаю это редко, потому что пока все что связано с ремонтов приводит нашу семью в легкий шок! Цены, сроки, количество…», - пишет Ксюша.

«А мне интересно узнавать о вашем ремонте, Ксения! Хочется побольше видеть фото! Уверена у вас будет очень красиво!!!», « Ремонт – это такие приятные хлопоты!..Успехов Вам и терпения…», «Ксюша, Вы молодцы, что так стараетесь! А когда вы планируете переехать в новый дом? Хочется уже его увидеть!», - пишут комментаторы.

Прославленная телеведущая Ксения Бородина довольно часто делиться в личном микроблоге фотографиями своего семейного очага. Не так давно знаменитость сообщила своим многочисленным поклонникам, что ее семья активно занимается ремонтом дома. Оказалось, что ремонт для Ксюши - дело не из самых легких.Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке пост, в котором заявила, что тема ремонта приводит ее и всю ее семью в шоковое состояние.Ведущая рассказала фолловерам Сети, что ей очень нравиться работать с людьми, которые могут похвастаться не только профессиональным подходом, но и качественным сервисом.Стоит заметить, что большинство фанатов Бородиной попытались поддержать своего кумира, а некоторые и вовсе попросили Ксюшу побольше выкладывать фотографий связанных с ремонтом.