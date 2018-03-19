Лиля Четрару и Сергей Захарьяш прихвастнули своей квартирой

«Здесь очень спокойно, у нас даже нет соседей! Общий подъезд находится прямо от ворот, а здесь отдельная квартира. Я так понимаю, раньше на этом месте была просто улица, а уже потом хозяева сделали пристройку, в которой мы сейчас и живем», - пишет Сергей в личном микроблоге.

Несколько дней назад бывшие участники реалити-шоу Лилия Четрату и Сергей Захарьяш решили похвастаться шикарной двухкомнатной квартирой, которую сейчас снимают. Стоит напомнить, что девушка никогда не скрывала тот факт, что хочет жить богато и роскошно. Чтобы брюнетка была довольна, сейчас молодым людям приходится платить невероятные деньги за аренду.Как удалось выяснить, ребята планировали отыскать квартиру в районе 60 тысяч рублей, но им не повезло, ведь условия за такие деньги наотрез отказывалась принимать девушка.Лиля и Сергей не жалеют о том, что все-таки решились и потратились на собственное жилище, ведь теперь они живут, как богачи. Оказывается, что у возлюбленных даже нет соседей, ведь их съемная квартира имеет отдельных вход от общего подъезда.Собственники жилища позволили Четрату и Захарьяшу сделать перестановку и украсить квартиру по собственному желанию и вкусу.