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Лиля Четрару и Сергей Захарьяш прихвастнули своей квартирой

Звездам скандальной телестройки «Дом-2» пришлось потратиться ради собственного жилища в центре Москвы.

Несколько дней назад бывшие участники реалити-шоу Лилия Четрату и Сергей Захарьяш решили похвастаться шикарной двухкомнатной квартирой, которую сейчас снимают. Стоит напомнить, что девушка никогда не скрывала тот факт, что хочет жить богато и роскошно. Чтобы брюнетка была довольна, сейчас молодым людям приходится платить невероятные деньги за аренду.

Лиля Четрару и Сергей Захарьяш прихвастнули своей квартирой

Как удалось выяснить, ребята планировали отыскать квартиру в районе 60 тысяч рублей, но им не повезло, ведь условия за такие деньги наотрез отказывалась принимать девушка.

Лиля и Сергей не жалеют о том, что все-таки решились и потратились на собственное жилище, ведь теперь они живут, как богачи. Оказывается, что у возлюбленных даже нет соседей, ведь их съемная квартира имеет отдельных вход от общего подъезда.

Собственники жилища позволили Четрату и Захарьяшу сделать перестановку и украсить квартиру по собственному желанию и вкусу.

Лиля Четрару и Сергей Захарьяш прихвастнули своей квартирой

«Здесь очень спокойно, у нас даже нет соседей! Общий подъезд находится прямо от ворот, а здесь отдельная квартира. Я так понимаю, раньше на этом месте была просто улица, а уже потом хозяева сделали пристройку, в которой мы сейчас и живем», - пишет Сергей в личном микроблоге.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:02
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