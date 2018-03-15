Татьяна Африкантова не удержалась и начала танцевать прямо в салоне под новую песню Ольги Бузовой

«Как же эти песни Бузовой задрали! Нет слов!! Хочешь не хочешь, а надо слушать. Может это Оля вас заставляет ее песни слушать и вставлять их везде и всюду???», «При всем уважении, кривляние пожилой женщины восторга не вызывает! Никто не говорит, что надо лечь и умирать, но быть фриком, типа Должанского красивой женщине не к лицу!!!», «Девочка престарелая! Платье покороче нельзя было надеть? Маринкино, навероно!!!», «…Хватит строить из себя малолетку!!! Пора остепениться!», «Как девочка!!!..», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что эпатажная брюнетка довольно давно покинула телестройку, за ее жизнью продолжают активно следить многочисленные поклонники. Мама Марины Африкантовой запомнилась фанатам своим своеобразным поведением, к которому многие, как оказалось, вовсе не были готовы.Несколько дней назад Татьяна Владимировна опубликовала в личном микроблоге новую видеозапись, которая некоторых из фолловеров Сети очень удивила.На ролике Африкантова старшая прямо посреди салона красоты начинает танцевать под одну из последних композиций начинающей певицы Ольги Бузовой - "Wi-fi".Большинство хейтеров один за другим принялись буквально забрасывать 52-летнию женщину нелицеприятными словами.