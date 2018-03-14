Маргарита Овсянникова открестилась от Антона Шоки и объявила новый кастинг
Звезда эпатажного реалити-шоу «Остров любви» заявила, что открывает кастинг и ищет себе парня.
Маргарита Овсянникова осталась в памяти у многих телезрителей по отношениям с Саймоном Марданшиным. Ведь тогда блондинка делала все возможное для того, чтобы их пара просуществовала долго. Как бы то ни было, но вспыльчивый характер парня сделал свое дело. Ребята разбежались.
После разрыва с Саймоном Маргарита пытала свою удачу с Романом Гриценко. Однако и в этих отношениях Овсянникова потерпела поражение. Симпатии Марго и молодого парня так же, как быстро вспыхнула, так же быстро и сошла на нет.
Следующим молодым человеком, с которым Маргарита решила попробовать создать крепкую пару, оказался Антон Шоки. Стоит напомнить, что парень в первый день своего прихода заявил, что пришел на телепроект именно к Овсянниковой.
Тем не менее, и с этим молодым человеком у Марго ничего не получилось. Несколько часов назад блондинка опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором призналась своим подписчикам, что ее отношения с Антоном не сложились.
Маргарита Овсянникова осталась в памяти у многих телезрителей по отношениям с Саймоном Марданшиным. Ведь тогда блондинка делала все возможное для того, чтобы их пара просуществовала долго. Как бы то ни было, но вспыльчивый характер парня сделал свое дело. Ребята разбежались.
После разрыва с Саймоном Маргарита пытала свою удачу с Романом Гриценко. Однако и в этих отношениях Овсянникова потерпела поражение. Симпатии Марго и молодого парня так же, как быстро вспыхнула, так же быстро и сошла на нет.
Следующим молодым человеком, с которым Маргарита решила попробовать создать крепкую пару, оказался Антон Шоки. Стоит напомнить, что парень в первый день своего прихода заявил, что пришел на телепроект именно к Овсянниковой.
Тем не менее, и с этим молодым человеком у Марго ничего не получилось. Несколько часов назад блондинка опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором призналась своим подписчикам, что ее отношения с Антоном не сложились.
«Не сложилось у нас с Антоном Шоки. Столько поливать меня грязью... Унижают не только меня, но и себя. Выбрал меня, потому что хотел прилететь на остров. Называет меня игроком, хотя сам им является…пока на проекте нет парня с которым я бы хотела посторожить отношения! кто хочет придти ко мне? Пишите… я рассмотрю каждого», - написала девушка.