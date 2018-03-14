Маргарита Овсянникова открестилась от Антона Шоки и объявила новый кастинг

«Не сложилось у нас с Антоном Шоки. Столько поливать меня грязью... Унижают не только меня, но и себя. Выбрал меня, потому что хотел прилететь на остров. Называет меня игроком, хотя сам им является…пока на проекте нет парня с которым я бы хотела посторожить отношения! кто хочет придти ко мне? Пишите… я рассмотрю каждого», - написала девушка.

Маргарита Овсянникова осталась в памяти у многих телезрителей по отношениям с Саймоном Марданшиным. Ведь тогда блондинка делала все возможное для того, чтобы их пара просуществовала долго. Как бы то ни было, но вспыльчивый характер парня сделал свое дело. Ребята разбежались.После разрыва с Саймоном Маргарита пытала свою удачу с Романом Гриценко. Однако и в этих отношениях Овсянникова потерпела поражение. Симпатии Марго и молодого парня так же, как быстро вспыхнула, так же быстро и сошла на нет.Следующим молодым человеком, с которым Маргарита решила попробовать создать крепкую пару, оказался Антон Шоки. Стоит напомнить, что парень в первый день своего прихода заявил, что пришел на телепроект именно к Овсянниковой.Тем не менее, и с этим молодым человеком у Марго ничего не получилось. Несколько часов назад блондинка опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором призналась своим подписчикам, что ее отношения с Антоном не сложились.