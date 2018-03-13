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Зрители уверены, что Иосиф Оганесян выйдет из «Дома-2» с огромными психологическими и физическими проблемами

Многочисленные телезрители скандальной телестройки начали давать Иосифу Оганесяну советы.

Пара Александры и Иосифа с самого начала не вызывала восторга у поклонников реалити-шоу. Тем не менее, в последнее время недовольство зрителей буквально заполонило социальные сети.

Зрители уверены, что Иосиф Оганесян выйдет из «Дома-2» с огромными психологическими и физическими проблемами

Ежедневно фанаты «Дома-2» пишут десятки комментариев, в которых они просят руководство проекта выгнать Оганесяна и Черно за ворота, ведь, по их мнению, рейтинги шоу падают именно из-за этой пары.

Несмотря на просьбы зрителей Александра и Иосиф по-прежнему являются участниками реалити. И вот теперь зрители активно принялись за самого парня.

Каждодневно в личном микроблоге Оганесян получает сотки комментариев, в которых фолловеры советуют парню задуматься о своей жизни и о том, на кого он тратит свои лучшие года.

Зрители уверены, что Иосиф Оганесян выйдет из «Дома-2» с огромными психологическими и физическими проблемами

«Иосиф, она по-свински относится к тебе, к зрителям и ведущим! Бросай ее!!», «Сегодняшний эфир меня вообще шокировал! Что это за отношение к ведущим? Развернулась пятой точкой к Бородиной и ушла с тете...Черно вообще не уважает руководство!», «Йоська, …зря считаешь, что это всего лишь шоу, и ты выйдешь сухим из воды. Не получится!...Тебя уже начинает колбасить. Сядь, почитай, что умные люди пишут о твоем свинтусе и о тебе. Зрители почти все правы. Ты выйдешь оттуда с огромными психологическими и физическими проблемами, которые будешь разгребать всю жизнь!», - пишут зрители телестройки "Дом-2".

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:25
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