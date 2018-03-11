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Фанаты по достоинству оценили новый цвет волос Елизаветы Триандафилиди

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» решила поэкспериментировать со своим внешним видом.

Несмотря на то, что Елизавета Триандфилиди и Алексей Чайчиц не так давно покинули проект и сейчас по максимуму стараются насладиться свободной жизнью, за ними по-прежнему продолжают внимательно следить телезрители.

Фанаты по достоинству оценили новый цвет волос Елизаветы Триандафилиди

Как оказалось, Лиза решила начать свою свободную от телшоу жизнь с нового образа. Девушка отправилась в очень хороший салон красоты, где мастер-колорист изменил блондинку до неузнаваемости.

Несколько часов назад Триандфилиди опубликовала в личном микроблоге новый видеоролик, на котором продемонстрировала своим поклонникам насыщенный пепельный блонд.

«Если вы давно мечтаете о новом образе, но никак не можете решиться, отбросьте все сомнения и доверьтесь опыту мастеров «Студии преображения»! У них самые роскошные блонды…»- подписала ролик Елизавета.


Фанаты по достоинству оценили новый цвет волос Елизаветы Триандафилиди

Стоит подметить, что новый образ по достоинству оценили многочисленные фолловеры Сети. Один за другим они принялись буквально закидывать девушку приятными словами.

«Очень круто! Красотка!!», «Обалдеть! Давно было пора покраситься! Мастер умничка!», «Еще шикарней стала, Лиза», «Ну вооот, наконец-то крутой цвет, а не от горе-стилиста Орловой!», «Новый цвет тебе к лицу! Очень красиво!!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:29
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