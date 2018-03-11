Ольга Гажиенко рассказала фанатам, как можно снимать напряжение танцами

«Казалось бы, просто кривляки..Но нет! Польза, польза и еще раз польза! ✔Снимаем эмоциональное напряжение ✔Выпускаем энергию ✔Самовыражаемся ✔Преодолеваем стеснительность ✔Развиваем чувство ритма ✔Получаем положительные эмоции ✔Весело проводим время вместе с детьми ✔Сближаемся И это далеко не все!...», - подписала Ольга ролик.

«Олечка шикарно выглядите!», «Платьице шикарное, только мне кажется, что оно для беременных! Оль, вы ждете второго ребенка?», «Вы молодцы, просто супер! А какой же Митя ласковый и внимательный к своему младшему братику. Как же он нежно относиться к Максимке..», «Олечка, выглядите здорово!», «Обожаю такие веселушки домашние…», - пишут комментаторы.

Уже на протяжении нескольких лет в Сети приписывают Ольге Гажиенко вторую беременность. Многочисленные фанаты девушки не могут дождаться того дня, когда все-таки их догадки подтвердятся. Как бы то ни было, но о втором ребенке Гажиенки еще не говорят, а вот беременность Оли продолжают бурно обсуждать.Несколько часов назад девушка опубликовала в личном блоге видеозапись, на которой она в компании детей поет и танцует.Только вот большая часть фолловеров Сети обратили внимание не на детей, которые веселятся и поют на записи, а на наряд Гажиенко.