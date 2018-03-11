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Ольга Гажиенко рассказала фанатам, как можно снимать напряжение танцами

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» порадовала подписчиков очередным видеороликом.

Уже на протяжении нескольких лет в Сети приписывают Ольге Гажиенко вторую беременность. Многочисленные фанаты девушки не могут дождаться того дня, когда все-таки их догадки подтвердятся. Как бы то ни было, но о втором ребенке Гажиенки еще не говорят, а вот беременность Оли продолжают бурно обсуждать.

Ольга Гажиенко рассказала фанатам, как можно снимать напряжение танцами

Несколько часов назад девушка опубликовала в личном блоге видеозапись, на которой она в компании детей поет и танцует.

«Казалось бы, просто кривляки..Но нет! Польза, польза и еще раз польза! ✔Снимаем эмоциональное напряжение ✔Выпускаем энергию ✔Самовыражаемся ✔Преодолеваем стеснительность ✔Развиваем чувство ритма ✔Получаем положительные эмоции ✔Весело проводим время вместе с детьми ✔Сближаемся И это далеко не все!...», - подписала Ольга ролик.

Только вот большая часть фолловеров Сети обратили внимание не на детей, которые веселятся и поют на записи, а на наряд Гажиенко.

Ольга Гажиенко рассказала фанатам, как можно снимать напряжение танцами

«Олечка шикарно выглядите!», «Платьице шикарное, только мне кажется, что оно для беременных! Оль, вы ждете второго ребенка?», «Вы молодцы, просто супер! А какой же Митя ласковый и внимательный к своему младшему братику. Как же он нежно относиться к Максимке..», «Олечка, выглядите здорово!», «Обожаю такие веселушки домашние…», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:30
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