Битва нарядов: Ольга Бузова и Оксана Самойлова дефилируют в одинокавых платьях
Золотой наряд оказался в центре громкого скандала.
Интернет прямо-таки взорвался от новостей, что одни знаменитости активно копируют имидж других. Вот и Оксане Самойловой с Ольгой Бузовой досталось. Дело в том, что восходящую исполнительницу и российскую модель заметили в одинаковых платьях, о чем активно говорят пользователи Сети. Фолловеры до сих пор не могут определиться, кому же из звезд платье идет больше.
Стоит подчеркнуть, что ранее Ольгу уже замечали в купальнике, в котором задолго до нее появлялась Оксана.
Как оказалось, в платье с глубоким декольте и большим разрезом Ольга Бузова предстала перед своими многочисленными поклонниками в День Святого Валентина. Однако чуть позже в Сети появился снимок Самойловой с мужем Джиганом, на котором Оксана позирует в аналогичном образе.
Отметим, что фолловеры Сети разошлись в своих высказываниях. Одни говорят, что платье куда лучше смотрится на Бузовой, другие же наоборот заявляют, что именно на супруге Джигана наряд очень подходит.
Интернет прямо-таки взорвался от новостей, что одни знаменитости активно копируют имидж других. Вот и Оксане Самойловой с Ольгой Бузовой досталось. Дело в том, что восходящую исполнительницу и российскую модель заметили в одинаковых платьях, о чем активно говорят пользователи Сети. Фолловеры до сих пор не могут определиться, кому же из звезд платье идет больше.
Стоит подчеркнуть, что ранее Ольгу уже замечали в купальнике, в котором задолго до нее появлялась Оксана.
Как оказалось, в платье с глубоким декольте и большим разрезом Ольга Бузова предстала перед своими многочисленными поклонниками в День Святого Валентина. Однако чуть позже в Сети появился снимок Самойловой с мужем Джиганом, на котором Оксана позирует в аналогичном образе.
Отметим, что фолловеры Сети разошлись в своих высказываниях. Одни говорят, что платье куда лучше смотрится на Бузовой, другие же наоборот заявляют, что именно на супруге Джигана наряд очень подходит.
«Не вижу разницы!», «Оксане платье очень идет! Особенно если учитывать, что у она 3 детей родила! Ее фигуре остается только завидовать!», «Бузова красотка!», «Обе хороши!», «Оксана конечно красотка! У Оли тоже хорошая фигура, но у Оксаны грудь есть, а она как известно немалую роль играет», - пишут комментаторы.