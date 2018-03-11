Битва нарядов: Ольга Бузова и Оксана Самойлова дефилируют в одинокавых платьях

«Не вижу разницы!», «Оксане платье очень идет! Особенно если учитывать, что у она 3 детей родила! Ее фигуре остается только завидовать!», «Бузова красотка!», «Обе хороши!», «Оксана конечно красотка! У Оли тоже хорошая фигура, но у Оксаны грудь есть, а она как известно немалую роль играет», - пишут комментаторы.

Интернет прямо-таки взорвался от новостей, что одни знаменитости активно копируют имидж других. Вот и Оксане Самойловой с Ольгой Бузовой досталось. Дело в том, что восходящую исполнительницу и российскую модель заметили в одинаковых платьях, о чем активно говорят пользователи Сети. Фолловеры до сих пор не могут определиться, кому же из звезд платье идет больше.Стоит подчеркнуть, что ранее Ольгу уже замечали в купальнике, в котором задолго до нее появлялась Оксана.Как оказалось, в платье с глубоким декольте и большим разрезом Ольга Бузова предстала перед своими многочисленными поклонниками в День Святого Валентина. Однако чуть позже в Сети появился снимок Самойловой с мужем Джиганом, на котором Оксана позирует в аналогичном образе.Отметим, что фолловеры Сети разошлись в своих высказываниях. Одни говорят, что платье куда лучше смотрится на Бузовой, другие же наоборот заявляют, что именно на супруге Джигана наряд очень подходит.