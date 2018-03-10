Ирина Пинчук прихвастнула новой грудью

«...Немножко приоткрываю вам свою красоту…Кто-то скажет, что это «фу, искусственно» , кто-то скажет, что это красиво. Самое главное, все-таки для меня, что сисяо нравятся мне и моему молодому человеку!..», - написала экс-участница в личном блоге.

«Ирина, ты очень красивая не смотря на грудь. Но а с такими формами вообще супер!», «Ира! Поздравляю тебя с новыми вишенками! Уверена, что они тебя радуют!», «Офигенная грудь Ирина! Не слушай никого! Пусть молча завидуют!», «Супер! Очень классно!», «Иришка, все очень красиво и жжено!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что Ирина пробыла на реалити-шоу «Дом-2» очень короткое время, да и отношения брюнетка построила за Периметром, за жизнью бывшей участницы продолжают активно следить телезрители. Буквально каждый день девушка публикует в личном микроблоге по несколько фотографий, которыми, конечно же, радует своих подписчиков.У себя в блоге Пинчук призналась, что на операцию по увеличению груди долгое время не могла решиться, невзирая на то, что давно об этом мечтала. Оказывается, что покинув проект, Ирина очень сильно похудела, что сразу же отобразилось на ее груди.Стоит подметить, что многочисленные поклонники Пинчук довольно положительно отреагировали на столь необычное признание Ирины.