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Саймон Марданшин намекнул, что влюбился в Елена Хромину

Очередные высказывания Саймона Марданшина вызвали бурю обсуждений у телезрителей «Дома-2».

С самого первого дня нахождения на реалити-шоу Саймон шокировал зрителей своей любовью к депрессиям и двусмысленным рассуждениям. Даже тогда, когда в его паре царили мир и гармония, парень постоянно пытался отыскать повод для того, чтобы начать сомневаться и переживать.

Саймон Марданшин намекнул, что влюбился в Елена Хромину

Сейчас же, когда между Марданшиным и Хроминой постоянно возникают споры и скандалы, молодому человеку даже повод не нужен. Несмотря на то, что Елена убеждала, что ради своего возлюбленного будет меняться, откажется от конфликтов и потасовок, исполнить свое обещание девушка так и не смогла.

Как и всегда Саймон начал задумываться, куда же могут привести его отношения. По рассказам Марданшина, стоит ему только начать думать над подобным вопросом, он сразу же растворяется в своих сомнениях, ведь хорошо понимает, что стабильности в его паре по-прежнему нет. Да и характеры у молодых людей очень разные.

«Куда идут наши отношения?! Нужны ли они нам?!...В голове крутится мысль: так нельзя, это ни к чему не приведёт. А в сердце другое...», - написал Саймон в личном микроблоге.


Саймон Марданшин намекнул, что влюбился в Елена Хромину

Фанаты Марданшина тут же принялись один за другим давать парню советы.

«Саймон, беги с проекта, хоть с Леной, хоть без нее!!!...», «Лена стерва, брось ее. И она изменяет тебе с бывшим!», «Лучше быть одни чем с такой девушкой!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:51
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