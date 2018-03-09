Саймон Марданшин намекнул, что влюбился в Елена Хромину

«Куда идут наши отношения?! Нужны ли они нам?!...В голове крутится мысль: так нельзя, это ни к чему не приведёт. А в сердце другое...», - написал Саймон в личном микроблоге.

«Саймон, беги с проекта, хоть с Леной, хоть без нее!!!...», «Лена стерва, брось ее. И она изменяет тебе с бывшим!», «Лучше быть одни чем с такой девушкой!», - пишут комментаторы.

С самого первого дня нахождения на реалити-шоу Саймон шокировал зрителей своей любовью к депрессиям и двусмысленным рассуждениям. Даже тогда, когда в его паре царили мир и гармония, парень постоянно пытался отыскать повод для того, чтобы начать сомневаться и переживать.Сейчас же, когда между Марданшиным и Хроминой постоянно возникают споры и скандалы, молодому человеку даже повод не нужен. Несмотря на то, что Елена убеждала, что ради своего возлюбленного будет меняться, откажется от конфликтов и потасовок, исполнить свое обещание девушка так и не смогла.Как и всегда Саймон начал задумываться, куда же могут привести его отношения. По рассказам Марданшина, стоит ему только начать думать над подобным вопросом, он сразу же растворяется в своих сомнениях, ведь хорошо понимает, что стабильности в его паре по-прежнему нет. Да и характеры у молодых людей очень разные.Фанаты Марданшина тут же принялись один за другим давать парню советы.