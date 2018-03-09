Анна Хилькевич выгнала няню со скандалом

«Она могла тряпкой вытереть стол, а потом лицо ребенку. Речь была правильная, и дочку она хорошо учила. Но доверия не вызывала…», - заявляет актриса.

«Когда дело касается моего ребенка, я превращаюсь в монстра!», - заявила Анна.

Прославленная российская актриса Анна Хилькевич, всем известная благодаря роли в молодежном сериале «Универ. Новая общага» является не только талантливой артисткой, но и счастливой женой и мамой.Не единожды Анна рассказывала своим фанатам о дочери Арианне, которой не так давно исполнилось два годика. Актриса уверяла, что в своем возрасте ее малышка невероятно умна и способна. Девочка уже умеет хорошо плавать, знает почти весь алфавит, чем, конечно же, радует своих маму и папу.Как и любой работающей маме, Хилькевич пришлось нанять для своего ребенка няню. По словам Анны, ее семье долгое время не везло с нянями. А последний воспитатель не то, что постоянно врала знаменитости в глаза, она не единожды подвергала жизнь Арианны опасности.По рассказам знаменитой мамы, няню не единожды видели перебегающей проезжую часть дороги в не отведенном для этого месте с Арианной на руках, и это притом, что актриса несколько раз просила воспитателя брать с собой коляску.Такое непослушание и безответственность няни привело Хилькевич в ярость, в результате чего актриса выгнала воспитателя со скандалом.