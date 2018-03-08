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Муж Ксении Бородиной поздравил ее с 8 марта и днем рождения

Сегодня Ксения Бородина празднует свое день рождение, с чем Курбан Омаров в личном микроблоге поздравил ее.

В торжественный день 8 Марта, когда все мужчины поздравляют представительниц прекрасного пола с Международным женским днем, празднует свое день рождение популярная телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина. Сегодня ей исполнилось 35 лет.

Муж Ксении Бородиной поздравил ее с 8 марта и днем рождения

Несколько часов назад в личном микроблоге супруг Бородиной Курбан Омаров опубликовал пост, в котором поздравил ее с днем рождения.

«Моя горячо любимая девочка! Ты родилась в самый женский день не просто так. Пусть не смолкают сегодня птицы, пусть не хмурятся небеса, пусть всегда сияют радостью твои глаза.
Я хочу дарить тебе счастье, радость, добро и благополучие. Я готов весь мир бросить к твоим ногам. Только оставайся всегда самой восхитительной и желанной. С днем рождения моя любовь!», - написал Курбан.

Такое настолько трогательное и сердцещипательное поздравление Омарова по достоинству оценили многочисленные пользователи Сети.

Муж Ксении Бородиной поздравил ее с 8 марта и днем рождения

«Чудесная пара! Счастья, радости, любви!! Берегите, цените, любите друг друга!!», «Вы пример для подражания! Ксюша тебе всего самого-самого!», «Класс, молодец муж!!!», «Счастья, счастья, бесконечного счастья вам!!! Ксюшенька с дней рождения!!!», «Мурашки по коже! Как это мило! Дай Бог чтобы вот так всю жизнь! Вы лучшие! Ксюш, с днем рождения!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:59
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