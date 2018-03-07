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Иосиф Пригожин поделился раритетным фото с Валерией и детьми и сердцещипательно признался им в любви

Иосиф Пригожин и певица Валерия праздную знаменательную дату – 15 лет знакомства.

Несколько часов назад российский продюсер опубликовал в личном микроблоге раритетную фотографию, на которой он запечатлен в компании своей супруги и ее тремя детьми от первого брака.

Иосиф Пригожин поделился раритетным фото с Валерией и детьми и сердцещипательно признался им в любви

Под снимком Пригожин оставил сердцещипательное признание Валерии и ее детям в честь юбилея первой встречи.

«Невероятно, но это факт: 15 лет тому назад я встретил девушку с тремя замечательными малышами и полюбил всех больше жизни. Как быстро летит время и только по детям можно определить скорость нашей жизни и как часики смеются тик –так… Мне кажется ,мы с Валерией совсем не изменились!», - написал продюсер.

Многочисленных фолловеров Сети растрогало такое нежное признание Иосифа Пригожина своей семье, но больше всего им понравилась фотография, которую продюсер прикрепил к посту.

Иосиф Пригожин поделился раритетным фото с Валерией и детьми и сердцещипательно признался им в любви

«Желаю счастья вашей большой и дружной семье!», «Иосиф, Валерия, вы действительно не изменилась! Детки выросли! Счастья, здоровья и благополучия вашей замечательной семье!», «Как мило! Самые красивые и благородный Шрек и очаровательная Валерия с лучистыми детишками!!!», «Шикарные все!!! А пара еще поискать таких…», «Побольше бы таких Мужчин!!!Которые берут такую ответственность на себя!! Это любовь!», - пишут подписчики продюсера.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:14
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