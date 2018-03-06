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Фолловеры продолжают активно обсуждать шумные выходные Пугачевой и Галкина

Алла Борисовна по традиции собрала всех своих родных и близких людей на празднике весны.

4 марта Примадонна в 53-й раз организовала вечеринку желтых цветов. Для многих поклонников артистки не является секретом то, что впервые Пугачева придумала это торжество еще в 16 лет.

Фолловеры продолжают активно обсуждать шумные выходные Пугачевой и Галкина

В этом году «праздник весны» проходил в караоке-клубе близкого друга Аллы Борисовной Филиппа Киркорова – «ФилармониЯ».
В караоке собрались звездные друзья Галкина и Пугачевой: Кристина Орбакайте, Татьяна Навка, Олеся Судзиловская, Александр Буйнов, Никита Пресняков и многие другие.

У себя в микроблоге Филипп Киркоров посвятил пост Примадонне, который очень тронул многих его подписчиков.

«Вы спрашиваете: «Где же Весна?» А вы загляните в эти красивые, лучистые, счастливые глаза этой Женщины…Вот она! Совсем рядом, и в то же самое время невидимая, недосягаемая, на такая родная и любимая!...» - написал Король поп-эстрады.

Любопытно, что Максим Галкин прокомментировал торжество своей супруги куда холоднее и сдержанней.

Фолловеры продолжают активно обсуждать шумные выходные Пугачевой и Галкина

«Прекрасный весенний праздник получился вчера!..Спасибо Филиппу Киркорову за гостеприимство!..у тебя замечательный караоке-клуб!» - написал шоумен.

Как бы то ни было, но Галкин смог отличиться не только блогом в соц.сети, но и своим поведением на празднике. Есть информация, что Максим изрядно напился в караоке и даже посвятил песню Ленину.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:47
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