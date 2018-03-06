Лиза Триандафилиди замыслила открыть шоу-рум

«Мы ожидали, что уйдем, уже тогда, когда получили черную метку. Вне проекта будем самореализовываться. Я хочу пойти учиться на стилиста, а также открыть свой шоу-рум. С Лешей планируем полететь в Китай, отдохнуть», — написала Елизавета в личном микроблоге.

Несколько дней назад Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди покинули телепроект «Дом-2». Девушка уже не единожды говорила о том, что чувствовала, что вскоре покинет шоу. Как оказалось, молодые люди уже даже обговаривали свой уход.Несмотря на то, что в пару Алексея и Елизаветы не верили телезрители, возлюбленные для себя понимали, что им нужно как-то двигаться дальше. Как вариант – проверить свои отношения за Периметром. Кроме того, Чайчиц и Триандафилиди решили, что уже пора заняться саморазвитием.Покинув проект, молодые люди уже повстречались не только с бывшими участниками реалити-шоу, но и со своими поклонниками, которым ответили на все их вопросы.Как стало известно, Чайчицу и Триандафилиди очень нравиться за Периметром. Молодые люди убеждают, что только за воротами узнали друг друга настоящих и почувствовали, что на самом деле безумно любят друг друга.