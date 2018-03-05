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В Сети появились слухи, что Рапунцель уже родила, однако скрывает это

На просторах Интернета активно развиваются слухи о том, что участница «Дом-2» телепроекта Ольга Рапнцель уже родила, вот только скрывает этот факт от публики. Поводом для подобных версий стал новый снимок звезды с коляской.

Злопыхатели принялись язвить, отметив, что в любом случае – Ольга Рапунцель или родила, или же не родила.

В Сети появились слухи, что Рапунцель уже родила, однако скрывает это

Беременность «бренда» телепроекта изначально выглядела очень подозрительной. Первую половину пребывания в положении подавляющее большинство фанатов ждали сообщений о выкидыше, так как мало кто верил, что семья Дмитренко на самом деле ждет ребенка.

Сомнения порождала и постоянно меняющаяся форма живота Ольги, которую принимали за обычную накладку, имитирующую беременность. Вот только сейчас все подозрения отпали сами по себе, освободив место для слухов о родах.

Пользователи Сети активно обсуждают фото, на котором участница позирует с коляской. Поклонники даже решили, что девушка уже родила, но руководство телестройки запретили выносить эту информацию на публичное обозрение.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:33
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