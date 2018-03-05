В Сети появились слухи, что Рапунцель уже родила, однако скрывает это

Злопыхатели принялись язвить, отметив, что в любом случае – Ольга Рапунцель или родила, или же не родила.Беременность «бренда» телепроекта изначально выглядела очень подозрительной. Первую половину пребывания в положении подавляющее большинство фанатов ждали сообщений о выкидыше, так как мало кто верил, что семья Дмитренко на самом деле ждет ребенка.Сомнения порождала и постоянно меняющаяся форма живота Ольги, которую принимали за обычную накладку, имитирующую беременность. Вот только сейчас все подозрения отпали сами по себе, освободив место для слухов о родах.Пользователи Сети активно обсуждают фото, на котором участница позирует с коляской. Поклонники даже решили, что девушка уже родила, но руководство телестройки запретили выносить эту информацию на публичное обозрение.