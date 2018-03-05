Телезрители разбираются в ситуации Майи Донцовой и ее срочной беременности

«Утром узнала, днем сообщила, вечером уже разбирали на ток-шоу. Не слишком ли все скоропалительно? А где же недельное обсуждение в кулуарах? Где споры со слезами за балдахином? Где советы друзей? …», «Быть может, на «Доме-2» не нашлось интересной темы вот руководство и подкинуло исполнительной Майе Донцовой идейку. А она исправно отыграла!», «Если у Майи на самом деле все так серьезно со здоровьем, не разумнее ли было такой вопрос решать как-то по-тихому? Однако все очень странно!» - пишут поклонники реалити-шоу.

На днях Майя сообщила своему возлюбленному, что ей необходимо в срочном порядке забеременеть. Девушка добавила, что к этому выводу пришла она не сама, а врач, который ее обследовал. Мол, болеет серьезно.Донцова заявила, что если в скором времени она не забеременеет, ей придется проходить лечение гормональными препаратами, которые, как известно, влияют на набор лишнего веса. А это значит, что Алексею нужно выбрать – Майя беременная или же Майя толстая.И пока Купин решает, чего же он сам хочет, зрители пытаются разобраться в сложившейся ситуации.Напомним, что на днях в Периметр приехала мама Алексея Купина, которая довольно дипломатично подошла к данной ситуации. Зрители даже посоветовали маме Майи поучиться у нее.