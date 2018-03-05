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Телезрители разбираются в ситуации Майи Донцовой и ее срочной беременности

Обсуждение ситуации возникнувшей в паре Донцовой и Купина набирает обороты.

На днях Майя сообщила своему возлюбленному, что ей необходимо в срочном порядке забеременеть. Девушка добавила, что к этому выводу пришла она не сама, а врач, который ее обследовал. Мол, болеет серьезно.

Телезрители разбираются в ситуации Майи Донцовой и ее срочной беременности

Донцова заявила, что если в скором времени она не забеременеет, ей придется проходить лечение гормональными препаратами, которые, как известно, влияют на набор лишнего веса. А это значит, что Алексею нужно выбрать – Майя беременная или же Майя толстая.

И пока Купин решает, чего же он сам хочет, зрители пытаются разобраться в сложившейся ситуации.

«Утром узнала, днем сообщила, вечером уже разбирали на ток-шоу. Не слишком ли все скоропалительно? А где же недельное обсуждение в кулуарах? Где споры со слезами за балдахином? Где советы друзей? …», «Быть может, на «Доме-2» не нашлось интересной темы вот руководство и подкинуло исполнительной Майе Донцовой идейку. А она исправно отыграла!», «Если у Майи на самом деле все так серьезно со здоровьем, не разумнее ли было такой вопрос решать как-то по-тихому? Однако все очень странно!» - пишут поклонники реалити-шоу.


Телезрители разбираются в ситуации Майи Донцовой и ее срочной беременности

Напомним, что на днях в Периметр приехала мама Алексея Купина, которая довольно дипломатично подошла к данной ситуации. Зрители даже посоветовали маме Майи поучиться у нее.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:34
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