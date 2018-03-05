Мусульбес сомневается в компетентности доктора, который порекомендовал ей с Донцовой скорее рожать

Татьяна Мусульбес не верит в высококомпетентность доктора, который посоветовал ей и Майе Донцовой в скором времени обзавестись ребенком, чтобы избежать проблем со здоровьем и даже бесплодия.Отметим, что профессионализм врача вызвал подозрения не только у Татьяны. Алексей Купин посоветовал своей подруге обратиться к другому специалисту, чтобы пройти дополнительное обследование.На данный момент о хитром плане Майи, которая жаждет побыстрее женить на себе Алексея, начала активно говорить и Татьяна. По словам девушки, странным является не сам диагноз Майи, а врач, который раздает подобные советы почти всем своим пациентам.Несмотря на то, что Мусульбес доктор посоветовал тоже самое, что и Донцовой, Татьяна всерьез его слова не стала воспринимать. Девушка заявила, что ей важна судьба будущего ребенка.Как бы то ни было, но Майя совет врача приняла близко к сердцу. Донцова делает все возможное для того, чтобы в подобную историю поверил ее возлюбленный.Сейчас в Сети телезрители говорят о том, что не исключают вмешательство в эту ситуацию организаторов шоу. Фанаты уверены, что руководство дало указание доктору выписать необходимые справки, с целью заставить участников проекта жениться и заводить детей ради рейтингов.