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Мусульбес сомневается в компетентности доктора, который порекомендовал ей с Донцовой скорее рожать

Девушка подвергла сомнению профессионализм медицинского работника.

Татьяна Мусульбес не верит в высококомпетентность доктора, который посоветовал ей и Майе Донцовой в скором времени обзавестись ребенком, чтобы избежать проблем со здоровьем и даже бесплодия.

Мусульбес сомневается в компетентности доктора, который порекомендовал ей с Донцовой скорее рожать

Отметим, что профессионализм врача вызвал подозрения не только у Татьяны. Алексей Купин посоветовал своей подруге обратиться к другому специалисту, чтобы пройти дополнительное обследование.

На данный момент о хитром плане Майи, которая жаждет побыстрее женить на себе Алексея, начала активно говорить и Татьяна. По словам девушки, странным является не сам диагноз Майи, а врач, который раздает подобные советы почти всем своим пациентам.

Несмотря на то, что Мусульбес доктор посоветовал тоже самое, что и Донцовой, Татьяна всерьез его слова не стала воспринимать. Девушка заявила, что ей важна судьба будущего ребенка.

Мусульбес сомневается в компетентности доктора, который порекомендовал ей с Донцовой скорее рожать

Как бы то ни было, но Майя совет врача приняла близко к сердцу. Донцова делает все возможное для того, чтобы в подобную историю поверил ее возлюбленный.

Сейчас в Сети телезрители говорят о том, что не исключают вмешательство в эту ситуацию организаторов шоу. Фанаты уверены, что руководство дало указание доктору выписать необходимые справки, с целью заставить участников проекта жениться и заводить детей ради рейтингов.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:52
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