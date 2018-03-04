Курбан Омаров случайно рассказал, что Ксения Бородина изменяла ему с Михаилом Терехиным
Знаменитая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина еще возила Михаила Терехина на курорты, однако уже состояла в отношениях с Курбаном Омаровым, наставляя гражданскому мужу «рога».
Сам Курбан, хоть и ненамеренно, сдал Бородину, разместив в своем микроблоге публикацию с воспоминаниями, и рассказал, какую композицию он поставил любимой в машине ровно за год до своей свадьбы.
Возлюбленные поженились в июле 2015 года, вот только в июле 2014 Ксения только-только порвала с Терехиным, так как еще в июне они вместе ездили отдыхать.
Верится с трудом, что Бородина, расставшись с одним мужчиной, сразу же повстречала другого. Так что, очень вероятно, что между Курбаном и Ксенией уже была связь, о которой бывший супруг ведущей мог только подозревать.
Сам Курбан, хоть и ненамеренно, сдал Бородину, разместив в своем микроблоге публикацию с воспоминаниями, и рассказал, какую композицию он поставил любимой в машине ровно за год до своей свадьбы.
Возлюбленные поженились в июле 2015 года, вот только в июле 2014 Ксения только-только порвала с Терехиным, так как еще в июне они вместе ездили отдыхать.
Верится с трудом, что Бородина, расставшись с одним мужчиной, сразу же повстречала другого. Так что, очень вероятно, что между Курбаном и Ксенией уже была связь, о которой бывший супруг ведущей мог только подозревать.