Ивана Дилова рассталась и Александром Гобозовым из-за того, что он алкоголик

«На лобном мы поссорились и расстались, и его решили отправить на Остров, чтобы проверить наши отношения. И он начал там подкатывать к другим бабам: Карина, Марго, Вика… И все! Меня от него полностью отвернуло», — сообщила Дилова.

Болгарка окончательно рассталась с возлюбленным. Девушка шокирована от того, каким на самом деле оказался ее избранник. Предполагалось, что пока он находится на Острове любви, это станет проверкой для их с Иваной отношений, однако Александр сразу же начал заигрывать с другими женщинами.По словам участницы, ее возмутил не только тот факт, что Гобозов ведет себя, как бабник, но и то, что он стал злоупотреблять горячительными напитками. Стоит отметить, что Саша уверял вторую половинку, что начнет пить лишь после окончательного расставания с ней. Вот только по факту все оказалось совершенно иначе. Как выяснилось, Саша пьет очень много.Дилова узнала, что возлюбленный обманул ее. Он уверял, что год не пил вообще, а на самом деле употреблял спиртное даже перед появлением на проекте. И на Поляне он также пил, но заявил, что начал из-за нее. Сейчас Ивана мечтает поскорее оправиться от отношений.