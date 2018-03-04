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Катя Жужа похвасталась перед подписчиками идеальной стрижкой

В своем микроблоге знаменитая экс-ведущая телепроекта «Дом-2» продемонстрировала поклонникам прическу, которая идеально подходит девушкам которые сегодня мечтают о длинных, русалочьих волосах, а уже завтра стремятся привлечь ухажеров стильным каре.

В ее Инстаграм появилось фото светловолосой девушки. Однако если с цветом все очевидно, то длина волос ставит подписчиков в тупик.

Катя Жужа похвасталась перед подписчиками идеальной стрижкой

На первый взгляд девушка на снимке, судя по ее каре, сошла со страниц французского глянцевого журнала, однако нижний слой волос спускается ниже плеч. Оба компанента прически можно с легкостью замаскировать и появиться на публике либо длинноволосой принцессой, либо эмансипированной красоткой.

Поклонникам Кати идея показалась довольно оригинальной, вот только слишком эпатажной. К слову, они согласились с тем, что женщина – существо непостоянное и вечно жаждущее перемен. А потому только эта прическа и сможет примирить их с «тяжелой» реальностью.

Катя Жужа похвасталась перед подписчиками идеальной стрижкой

К слову, оценили пост лишь несколько сотен подписчиков. Более двадцати человек оставили доброжелательные комментарии. А всего через несколько минут публикация была удалена.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:28
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