Катя Жужа похвасталась перед подписчиками идеальной стрижкой

В ее Инстаграм появилось фото светловолосой девушки. Однако если с цветом все очевидно, то длина волос ставит подписчиков в тупик.На первый взгляд девушка на снимке, судя по ее каре, сошла со страниц французского глянцевого журнала, однако нижний слой волос спускается ниже плеч. Оба компанента прически можно с легкостью замаскировать и появиться на публике либо длинноволосой принцессой, либо эмансипированной красоткой.Поклонникам Кати идея показалась довольно оригинальной, вот только слишком эпатажной. К слову, они согласились с тем, что женщина – существо непостоянное и вечно жаждущее перемен. А потому только эта прическа и сможет примирить их с «тяжелой» реальностью.К слову, оценили пост лишь несколько сотен подписчиков. Более двадцати человек оставили доброжелательные комментарии. А всего через несколько минут публикация была удалена.