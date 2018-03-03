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Ольга Бузова стала самой популярной российской певицей в 2017 году по версии журнала «Все звезды»

По версии глянцевого издания «Все звезды» в рейтинге самых популярных певиц России по итогам 2017 года первую строчку заняла Ольга Бузова.

Ольга Бузова стала самой популярной российской певицей в 2017 году по версии журнала «Все звезды»

Такого успеха всего лишь за год, которого достигла знаменитость в новом для себя амплуа, еще не удавалось достичь никому на территории нашей страны. Ошеломляющий успех, безоговорочная поддержка многомиллионной армии поклонников во всех городах России до сих пор шокируют мэтров отечественного шоу-бизнеса.

На протяжении всего прошлого года Бузову категорически не хотели признавать, критиковали и оговаривали многие представители отечественного бомонда, не говоря уже о огромной армии хейтеров.

Ольга Бузова стала самой популярной российской певицей в 2017 году по версии журнала «Все звезды»

Организаторы всевозможных премий усиленно старались делать вид, что такого явления, как успех Бузовой, в отечественном шоу-бизнесе вовсе не существует. Вот только теледива доказала обратное, утерев носы множеству знаменитых личностей, доказав, что времена меняются и интересы публики тоже.

Сейчас же Ольга Бузова замахнулась покорить Европу и Америку. И можно не сомневаться, что и там ее ждет успех.

Что же касается рейтинга журнала «Все звезды», вторую строчку после Ольги Бузовой завоевала Светлана Лобода.

Ольга Бузова стала самой популярной российской певицей в 2017 году по версии журнала «Все звезды»
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:59
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