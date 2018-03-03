Алексей Герман-младший пояснил, почему на роль Довлатова не взял русского актера

«Милан очень глубокий, талантливый, с большим драматическим потенциалом. К тому же человек, который играет Довлатова, должен нравиться женщинам на рефлекторном уровне, а не тем, что он показывает». – заявил Герман-младший.

СМИ удалось пообщаться с создателем фильма. В ходе интервью Герман-младший рассказал, как сам относиться к известному писателю, а также поведал, почему на главную роль выбрал не российского актера.Оказывается, выбирая главного героя для своей картины, Алексей Алексеевич сразу же понимал, что не хочет видеть на экране современного русского актера. По мнению Германа, российские артисты не обладают той самой мужественностью и дерзостью, которую ему хотелось видеть.Отметим, что главная роль в кинокартине «Довлатов» досталась известному сербскому актеру Милану Маричу.Стоит подчеркнуть, что фильм будет идти в кинотеатрах всего несколько дней. Сами творцы картины объясняют подобное решение тем, что не считают премьеру «Довлатова» просто демонстрацией жизни великого писателя. Для создателей картина - культурное событие, которое имеет определенные краткие сроки.