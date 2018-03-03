Хейтеры заявили, что Ксения Бородина переборщила с загаром и стала похожа на курицу-гриль

После недавнего выпуска реалити-шоу многие сравнили ее с перекопченной курицей гриль. К тому же ее поклонники отметили, что такой загар не только изуродовал Бородину, но и намного состарил телеведущую.Однако преданные фанаты тут же встали на ее защиту. Они считают, эффектную и привлекательную внешность почти невозможно испортить, и Ксения делает все правильно, стараясь добиться идеальной внешности.