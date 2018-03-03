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Хейтеры заявили, что Ксения Бородина переборщила с загаром и стала похожа на курицу-гриль

Знаменитой ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной, которая стремится не отставать от тенденций моды, досталось за слишком сильный загар.

Хейтеры заявили, что Ксения Бородина переборщила с загаром и стала похожа на курицу-гриль

После недавнего выпуска реалити-шоу многие сравнили ее с перекопченной курицей гриль. К тому же ее поклонники отметили, что такой загар не только изуродовал Бородину, но и намного состарил телеведущую.

Однако преданные фанаты тут же встали на ее защиту. Они считают, эффектную и привлекательную внешность почти невозможно испортить, и Ксения делает все правильно, стараясь добиться идеальной внешности.

Хейтеры заявили, что Ксения Бородина переборщила с загаром и стала похожа на курицу-гриль
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:49
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