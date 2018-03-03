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Лена Миро осудила Пелагею за реакцию на неверность супруга

Вызывающий блогер Лена Миро решила высказать свое мнение относительно ситуации с изменой Ивана Телегина своей жене Пелагеи.

На днях Сеть взорвала новость о том, что российский хоккеист Телегин неверен своей супруге. В Интернете была опубликована фотография, на которой спортсмен целует какую-то эффектную брюнетку.

Лена Миро осудила Пелагею за реакцию на неверность супруга

В свою очередь, Лена Миро не смогла обойти стороной данную новость. Блогер заявила, что убеждена в том, что прославленная Пелагея простила измену своему супругу только из-за того, что боится остаться одна.

Как стало известно, девушку на фотографии зовут Карина. Брюнетка заявляет, что ее ничего не связывает с Иваном Телегином, а снимок, который разлетелся по Сети, назвала «вырванным из контекста».

Тем не менее, эти фотографии не перестают активно обсуждаться пользователями Интернета. Многие убежденны, что хоккеист обманывает артистку.

Лена Миро осудила Пелагею за реакцию на неверность супруга

«Вечно худеющая певица Пелагея с резиновой улыбкой в очередной раз выставила себя женщиной без гордости. Муж Пелагеи - хоккеист Телегин - целовался с брюнеткой на вечеринке. Пелагея отреагировала на это, как мудрая – в системе ценностей опущенных куриц – женщина. Вот это тот самый случай, когда мне стыдно за женщин!!..» - написала Миро в личном микроблоге.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:11
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