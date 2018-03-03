Лена Миро осудила Пелагею за реакцию на неверность супруга

«Вечно худеющая певица Пелагея с резиновой улыбкой в очередной раз выставила себя женщиной без гордости. Муж Пелагеи - хоккеист Телегин - целовался с брюнеткой на вечеринке. Пелагея отреагировала на это, как мудрая – в системе ценностей опущенных куриц – женщина. Вот это тот самый случай, когда мне стыдно за женщин!!..» - написала Миро в личном микроблоге.

На днях Сеть взорвала новость о том, что российский хоккеист Телегин неверен своей супруге. В Интернете была опубликована фотография, на которой спортсмен целует какую-то эффектную брюнетку.В свою очередь, Лена Миро не смогла обойти стороной данную новость. Блогер заявила, что убеждена в том, что прославленная Пелагея простила измену своему супругу только из-за того, что боится остаться одна.Как стало известно, девушку на фотографии зовут Карина. Брюнетка заявляет, что ее ничего не связывает с Иваном Телегином, а снимок, который разлетелся по Сети, назвала «вырванным из контекста».Тем не менее, эти фотографии не перестают активно обсуждаться пользователями Интернета. Многие убежденны, что хоккеист обманывает артистку.