Супруг Алены Водонаевой подарил ей «страшный» подарок

«Мы пока находимся в приятном шоке, — рассказала Алена, которая вместе с мужем лично ездила забирать котенка. — Ему 4 месяца, мы пока не придумали имя».

В честь Международного дня кошек 1 марта супруг Алены Водонаевой подарил ей шикарный подарок. Алексей Косинус преподнес своей возлюбленной котенка породы «мейн-кун», известной тем, что эти кошки вырастают до внушительных размеров. Взрослый кот может достигать до 50 см роста и 10 кг веса, но при этом, выглядят они гораздо крупнее, чем есть на самом деле.Вариантов множество: Царь, Соломон, Петр Петрович, Саймон и многие другие. К слову, родился питомец во Владивостоке, откуда его и доставили в Москву на самолете. Теледива с супругом лично «встречали» его в аэропорту Шереметьево.Котенок сразу расположился на ручках у «мамы», а затем проехал на коленях девушки половину пути, но потом Алексей взял его к себе — и питомец уснул у него на руках.Поклонники экс-участницы телестройки пришли в восторг от такого «страшного» презента, ведь не секрет, что в народе считают, что черная кошка — это не к добру. Тем не менее, есть мнение, что такое животное, обитающее в доме, наоборот, приносит удачу и счастье.