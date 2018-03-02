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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов показали нового члена семьи – ламбрадора Тару

Известная модель Анастасия Костенко разместила в Инстаграм самую трогательную фотографию за всю историю своего микроблога.

Среди множества слухов о беременности, модель продемонстрировала общественности нового члена семьи. Нет, у молодых супругов еще пока не родился малыш, однако зато появился домашний питомец. Анастасия рассказала, что в их доме теперь живет щенок лабрадора по кличке Тара.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов показали нового члена семьи – ламбрадора Тару

«Добро пожаловать в семью!» — написала Костенко.

Умилительный питомец растопил сердца даже особо ярых ненавистников девушки. Анастасию поздравили с пополнением, а также отметили правильный выбор породы щенка. Известно, что лабрадоры идеально подходят для семей с маленьким дитем, что как раз актуально для пары, если учитывать слухи об «интересном положении» супруги полузащитника «Локомотива».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:14
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