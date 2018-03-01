Антон Гусев куда-то «погнал» в первый день весны

"1 число. Всех с первым днём весны. Ну что, погнали?)", - куда-то собрался муж Романец.

Многочисленные поклонники Виктории Романец довольно давно советуют девушке отобрать у мужа пароль от странички в Инстаграм, чтобы тот не позорил их семью еще больше.Дело в том, что внушать сомнения у общества не совсем понятными высказываниями Антон начал еще когда находился в отношениях с Евгенией Феофилактовой. Тогда хитрая Женя все-таки как-то ухитрялась сохранять своему супругу лик примерного главы семьи.Однако все это разрушилось, когда Гусев завязал отношения с Романец.Уже больше года общественность в открытую подымает на смех Антона, которого попросту хлебом не корми, а дай только прихвастнуть несуществующим богатством и успехами.Фолловеров забавляет все, что делает Гусев. Начиная от походов в церковь и заканчивая его глубокими философскими размышлениями.Сегодняшний первый день весны, не стал исключением. Антон прямо-таки заставил подписчиков смеяться над фотографией, которую он опубликовал в блоге. На снимке он сидит на берегу океана и делает вид, что работает.Стоит отметить, что Гусев даже возможность комментировать последнюю публикацию отключил, вероятней всего для того, чтобы никто не доставал его своими насмешками.