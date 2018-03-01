АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Антон Гусев куда-то «погнал» в первый день весны

Антон Гусев вновь дал повод для насмешек.

Многочисленные поклонники Виктории Романец довольно давно советуют девушке отобрать у мужа пароль от странички в Инстаграм, чтобы тот не позорил их семью еще больше.

Дело в том, что внушать сомнения у общества не совсем понятными высказываниями Антон начал еще когда находился в отношениях с Евгенией Феофилактовой. Тогда хитрая Женя все-таки как-то ухитрялась сохранять своему супругу лик примерного главы семьи.

Антон Гусев куда-то «погнал» в первый день весны

Однако все это разрушилось, когда Гусев завязал отношения с Романец.

Уже больше года общественность в открытую подымает на смех Антона, которого попросту хлебом не корми, а дай только прихвастнуть несуществующим богатством и успехами.

Антон Гусев куда-то «погнал» в первый день весны

Фолловеров забавляет все, что делает Гусев. Начиная от походов в церковь и заканчивая его глубокими философскими размышлениями.

Сегодняшний первый день весны, не стал исключением. Антон прямо-таки заставил подписчиков смеяться над фотографией, которую он опубликовал в блоге. На снимке он сидит на берегу океана и делает вид, что работает.

"1 число. Всех с первым днём весны. Ну что, погнали?)", - куда-то собрался муж Романец.

Стоит отметить, что Гусев даже возможность комментировать последнюю публикацию отключил, вероятней всего для того, чтобы никто не доставал его своими насмешками.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:26
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Abarth представит в Женеве родстер Fiat 124 GT с
Ученые определили принципы действия
Влад Кадони проведет семинары о развитии карьеры
Компания Haier представила часы Asu с проектором
Внедорожник Volkswagen Teramont станет доступен
Алина Кабаева откровенно призналась, что так и не
Мини-компьютеры Cubi N переводят на аппаратную
Появились первые фото новых смарт-часов от Fitbit
Смартфон LG G7 Neo показали на видео
Ксения Бородина, Алла Пугачева, Яна Рудковская
В Польше начал работать Закон о Холокосте и
Алена Водонаева озвучила «игру для взрослых»
Джессика Альба выложила милый снимок, на котором
Анастасия Лисова поделилась забавным фото со
Экс-жена Армена Джигарханяна решила уехать в
Марина Александрова рассказала, что изменилась в
На заводах собираются проводить добровольный тест
Ева Лонгория с удовольствием рассказала о течении
Луна и Земля зародились внутри гигантского
Компания Sin Cars представит в Женеве гибридный
Странная грудь Марии Кохно вызвала удивление
Геологи: Следующий переворот полюсов Земли
Ученые создали устройство хранения энергии, для
Бред Питт и Ди Каприо сыграют вместе в новой
Затяжная депрессия приводит к изменениям в мозге,
Мама Натальи Водяновой сообщила, что ее дочь
Инженеры научили роботов выпиливать детали для
"Летающий мозг" ИИ Симон будет отслеживать
Toyota совместила «механику» и вариатор в одной
Внуку Степана Михалкова дали имя Фёдор в честь
Просмотреть все новости