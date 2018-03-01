Антон Гусев куда-то «погнал» в первый день весны
Антон Гусев вновь дал повод для насмешек.
Многочисленные поклонники Виктории Романец довольно давно советуют девушке отобрать у мужа пароль от странички в Инстаграм, чтобы тот не позорил их семью еще больше.
Дело в том, что внушать сомнения у общества не совсем понятными высказываниями Антон начал еще когда находился в отношениях с Евгенией Феофилактовой. Тогда хитрая Женя все-таки как-то ухитрялась сохранять своему супругу лик примерного главы семьи.
Однако все это разрушилось, когда Гусев завязал отношения с Романец.
Уже больше года общественность в открытую подымает на смех Антона, которого попросту хлебом не корми, а дай только прихвастнуть несуществующим богатством и успехами.
Фолловеров забавляет все, что делает Гусев. Начиная от походов в церковь и заканчивая его глубокими философскими размышлениями.
Сегодняшний первый день весны, не стал исключением. Антон прямо-таки заставил подписчиков смеяться над фотографией, которую он опубликовал в блоге. На снимке он сидит на берегу океана и делает вид, что работает.
Стоит отметить, что Гусев даже возможность комментировать последнюю публикацию отключил, вероятней всего для того, чтобы никто не доставал его своими насмешками.
Многочисленные поклонники Виктории Романец довольно давно советуют девушке отобрать у мужа пароль от странички в Инстаграм, чтобы тот не позорил их семью еще больше.
Дело в том, что внушать сомнения у общества не совсем понятными высказываниями Антон начал еще когда находился в отношениях с Евгенией Феофилактовой. Тогда хитрая Женя все-таки как-то ухитрялась сохранять своему супругу лик примерного главы семьи.
Однако все это разрушилось, когда Гусев завязал отношения с Романец.
Уже больше года общественность в открытую подымает на смех Антона, которого попросту хлебом не корми, а дай только прихвастнуть несуществующим богатством и успехами.
Фолловеров забавляет все, что делает Гусев. Начиная от походов в церковь и заканчивая его глубокими философскими размышлениями.
Сегодняшний первый день весны, не стал исключением. Антон прямо-таки заставил подписчиков смеяться над фотографией, которую он опубликовал в блоге. На снимке он сидит на берегу океана и делает вид, что работает.
"1 число. Всех с первым днём весны. Ну что, погнали?)", - куда-то собрался муж Романец.
Стоит отметить, что Гусев даже возможность комментировать последнюю публикацию отключил, вероятней всего для того, чтобы никто не доставал его своими насмешками.