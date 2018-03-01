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Ксения Бородина опять порадовала позитивным фото с дочерьми

Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в своем микроблоге новое позитивное фото со своими дочками.

Ксения Бородина опять порадовала позитивным фото с дочерьми

В кадре троица весело улыбается на камеру, а младшенькая Теона всем своим видом продемонстрировала, что хочет кого-нибудь обнять. Поклонники теледивы встретили новый снимок множеством комплиментов, ведь не секрет, как сильно фолловеры Ксении обожают публикации с участием малышек.

При этом они отметили, как выросла Маруся, назвав ее уже настоящей леди, а Тея по-прежнему вызывает невероятное умиление поклонников странички знаменитой мамы.

«Супер мама, дети как игрушечки, куколки!!!», «Теюшка просто ангел!», «Вот они!))) звезды три)) ну как на этих жемчужин глядя, не скрасить свой день?!» - написали в комментариях фанатки.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:46
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