Ксения Бородина опять порадовала позитивным фото с дочерьми

«Супер мама, дети как игрушечки, куколки!!!», «Теюшка просто ангел!», «Вот они!))) звезды три)) ну как на этих жемчужин глядя, не скрасить свой день?!» - написали в комментариях фанатки.

В кадре троица весело улыбается на камеру, а младшенькая Теона всем своим видом продемонстрировала, что хочет кого-нибудь обнять. Поклонники теледивы встретили новый снимок множеством комплиментов, ведь не секрет, как сильно фолловеры Ксении обожают публикации с участием малышек.При этом они отметили, как выросла Маруся, назвав ее уже настоящей леди, а Тея по-прежнему вызывает невероятное умиление поклонников странички знаменитой мамы.