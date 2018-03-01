Ольга Жарикова рассказала, что ей просто не хватило времени добиться Ильи Яббарова

«Я ни с кем не спала, и, если бы не пришла Катя, я бы добилась своей цели. Мне просто не хватило времени, я так думаю…», - рассказала Жарикова.

Мужчина заселился с Катей Кауфман, а, как считает Ольга, ее он попросту использовал. Девушке очень обидно, ведь она вложила в попытки заполучить сердце Ильи всю свою искренность, доказала, что даже была готова покинуть вместе с ним проект.Ребята неоднократно обсуждали, что будут делать за пределами периметра телестройки, и, несмотря на то, что Илья еще не построил своих планов на будущее, Ольга хотела мотивировать его и помогать в постройке дальней целей.Многие зрители проекта судят Ольгу по ее прошлым поступкам, но, невзирая на то, что говорят другие люди, девушка выбрала Яббарова и готова была быть с ним, однако ей попросту не хватило немного времени.По ее словам, если бы Кауфман пришла неделей позже, Оля бы успела завоевать расположение Ильи Яббарова.