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Ольга Жарикова рассказала, что ей просто не хватило времени добиться Ильи Яббарова

По словам участницы реалити-шоу «Дом-2» Ольги Жариковой, интим с Ильей Яббаровым у них все-таки был, однако теперь она «брошенка».

Мужчина заселился с Катей Кауфман, а, как считает Ольга, ее он попросту использовал. Девушке очень обидно, ведь она вложила в попытки заполучить сердце Ильи всю свою искренность, доказала, что даже была готова покинуть вместе с ним проект.

Ольга Жарикова рассказала, что ей просто не хватило времени добиться Ильи Яббарова

Ребята неоднократно обсуждали, что будут делать за пределами периметра телестройки, и, несмотря на то, что Илья еще не построил своих планов на будущее, Ольга хотела мотивировать его и помогать в постройке дальней целей.

Многие зрители проекта судят Ольгу по ее прошлым поступкам, но, невзирая на то, что говорят другие люди, девушка выбрала Яббарова и готова была быть с ним, однако ей попросту не хватило немного времени.

«Я ни с кем не спала, и, если бы не пришла Катя, я бы добилась своей цели. Мне просто не хватило времени, я так думаю…», - рассказала Жарикова.

По ее словам, если бы Кауфман пришла неделей позже, Оля бы успела завоевать расположение Ильи Яббарова.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:12
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