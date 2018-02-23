АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Слухи и новости «Дома-2»: Александр Гобозов думает о расставании с Иваной; Саймон Марданшин намерен сделать новую тату

Стали известны последние слухи и новости из жизни звезд скандальной телестройки на сегодняшний день.

Слухи и новости «Дома-2»: Александр Гобозов думает о расставании с Иваной; Саймон Марданшин намерен сделать новую тату

Как оказалось, участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов очень недоволен тем, что его избранница до сих пор отказывается заселяться вместе с ним в одну комнату, вступив в более тесные отношения.

По мнению Саши, если мужчина по-настоящему нужен - его целуют, обнимают, а Ивана пока не делает этого, и создается впечатление, что девушка его попросту терпит. Однако, на днях Гобозов утверждал, что всем доволен и не любит, когда женщина чрезмерно «липнет».

Вот только теперь он понял, что его это не устраивает. Дилова старается успокоить вторую половинку, ведь у нее просто такой характер, что ей нужно время, прежде чем она ляжет с мужчиной в постель. Теперь же участник подумывает о расставании, считая, что если он расстанется с Иваной, то девушка поймет, как он ей нужен.

Слухи и новости «Дома-2»: Александр Гобозов думает о расставании с Иваной; Саймон Марданшин намерен сделать новую тату

У Саймона Марданшина появилась идея сделать себе новую татуировку, а так как Елена Хромина является художником, то участник телестройки обратился к ней за помощью. Парень решил изобразить на своем теле остров, на котором находится его любимая пальма.

Он считает, что Хромина способна сделать отличный эскиз для мастера, который затем перенесет рисунок на тело.

Парень уже вернулся в столицу, так как, по его словам, он невероятно устал от тропиков и последних не совсем хороших событий. Ранее, для успокоения своих мыслей, Саймон приходил на побережье, чтобы полюбоваться одинокой пальмой на маленьком островке.

На данный момент на его теле уже имеется несколько тату, также и у Елены Хроминой есть большой рисунок на груди. Поклонники подозревают, что вскоре они сделают себе парную татуировку.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США допускают возможность удара против
Ученые назвали нетипичные признаки сердечного
«Деловые линии» поддержали Минтранс РФ в решении
VSP Vision Care в марте начнет продажу очков
СБУ требует запретить деятельность
23 февраля Соединённые Штаты введут новые санкции
Прошла сертификацию новая версия фитнес-браслета
В новую версию Microsoft Word возможно внедрять
Мобильное приложение Пенсионного фонда позволяет
Google назвала дату презентации Android 9.0 P для
Заявление Стива Джобса с ошибками продадут за 50
Создан вирус, который невидим для антивирусов и
Ученые не знают, почему Вселенная продолжает
Huawei и Vodafone совершили первый в мире звонок
Любители Tinder и быстрых знакомств оказались в
Viber добавил три долгожданные функции
Ученые создали искусственный глаз
Пентагон не увидел угрозы от истребителей Су-57 в
Qualcomm анонсировала уникальный чип для сетей
Компания Renault раскрыла свои новинки для
Ученые исследуют молекулярный "троянский конь"
У принца Эрнста Августа Ганноверского и Екатерины
Полина Фаворская в честь 23 февраля подарила
Семья Максима Галкина служит в армии уже 100 лет
Алена Шишкова поздравила мужчин с 23 февраля
Дана Борисова призналась в рассылке своих «голых»
Nissan планирует создать достойного конкурента
В Украине предложили заменить название Верховной
Ученые предполагают наличие больших запасов воды
Съемки девятой части «Звездные войны» намечены на
Просмотреть все новости