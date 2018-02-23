Слухи и новости «Дома-2»: Александр Гобозов думает о расставании с Иваной; Саймон Марданшин намерен сделать новую тату

Как оказалось, участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов очень недоволен тем, что его избранница до сих пор отказывается заселяться вместе с ним в одну комнату, вступив в более тесные отношения.По мнению Саши, если мужчина по-настоящему нужен - его целуют, обнимают, а Ивана пока не делает этого, и создается впечатление, что девушка его попросту терпит. Однако, на днях Гобозов утверждал, что всем доволен и не любит, когда женщина чрезмерно «липнет».Вот только теперь он понял, что его это не устраивает. Дилова старается успокоить вторую половинку, ведь у нее просто такой характер, что ей нужно время, прежде чем она ляжет с мужчиной в постель. Теперь же участник подумывает о расставании, считая, что если он расстанется с Иваной, то девушка поймет, как он ей нужен.У Саймона Марданшина появилась идея сделать себе новую татуировку, а так как Елена Хромина является художником, то участник телестройки обратился к ней за помощью. Парень решил изобразить на своем теле остров, на котором находится его любимая пальма.Он считает, что Хромина способна сделать отличный эскиз для мастера, который затем перенесет рисунок на тело.Парень уже вернулся в столицу, так как, по его словам, он невероятно устал от тропиков и последних не совсем хороших событий. Ранее, для успокоения своих мыслей, Саймон приходил на побережье, чтобы полюбоваться одинокой пальмой на маленьком островке.На данный момент на его теле уже имеется несколько тату, также и у Елены Хроминой есть большой рисунок на груди. Поклонники подозревают, что вскоре они сделают себе парную татуировку.