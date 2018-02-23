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Зрители требуют, чтобы Роман Капаклы ответил на детекторе лжи, есть ли у него сын

В конце прошлого года все околодомовские сообщества активно обсуждали тему того, что участник телепроекта «Дом-2» Рома Капаклы скрывает свой реальный возраст.

Напоминаем, что парень ранее заявлял, что ему 19 лет, однако, по словам Татьяны Владимировны, на самом деле ему 27.

Зрители требуют, чтобы Роман Капаклы ответил на детекторе лжи, есть ли у него сын

И если множеству поклонников скандальной телестройки не слишком интересен настоящий возраст молодого человека, то вопрос, скрывает ли Капаклы ребенка от первого брака, волнует абсолютно всех.

Судя по слухам, Роман имеет сына, однако не рассказывает о нем по указанию руководства проекта, которое создало для него амплуа молодого любовника Марины Африкантовой.

Тем не менее, общественность требует, чтобы участник «Дома-2» прошел проверку на детекторе лжи и ответил на все волнующие их вопросы. Но с другой стороны, они хорошо осознают, что проектный специалист может запросто оправдать парня, иначе правда о наличии ребенка может довольно сильно отразиться на придуманном организаторами сценарии.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:17
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