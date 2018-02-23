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Хакеры атаковали реалити-шоу «Дом-2»

По предварительной информации злоумышленники взломали почту кастинга телепроекта «Дом-2».

Это позволило хакерам получить доступ к телефонам и прочей личной информации желающих попасть в периметр. После этого мошенники стали обзванивать кандидатов на участие в реалити-шоу.

Хакеры атаковали реалити-шоу «Дом-2»

Они сообщали, что кастинг-службы в лице Надежды Ермаковой не заинтересовалась претендентами на участие в съемках, однако за определенное денежное вознаграждение «доброжелатели» пообещали повлиять на решение руководства.

Узнав о таком злодеянии, Надежда Ермакова отвлеклась от своего отпуска и сразу же оповестила подписчиков.

«Друзья, почту кастинга «Дома-2» взломали! Всем приходят вот такие письма. Типа звонки идут с телефона кастинг-службы! Это неправда! Кастинги бесплатные! Если с вас пытаются взять деньги, это мошенники!» - заявила девушка.

Она также уточнила, что служба кастинга к этому не имеет никакого отношения и посоветовала не поддаваться на обман злоумышленников.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:50
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