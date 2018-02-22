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Ольга Бузова обещает подарить подписчикам путешествие на Мальдивы

И снова Ольга Бузова пытается отправить соотечественников в тропики. На этот раз на Мальдивские острова.

Месяц назад знаменитая теледива Ольга Бузова, едва вернувшись из отпуска, начала агитировать поклонников в Инстаграм поучаствовать в конкурсе, в котором главным призом станет отдых на двоих в Пхукете.

Ольга Бузова обещает подарить подписчикам путешествие на Мальдивы

К слову, неизвестно, выиграл ли кто-то из участников прошлый долгожданный приз. Многие придерживаются мнения, что, вероятнее всего, нет.

Сейчас же теледива пообещала райское блаженство на Мальдивских островах. И условия борьбы всё те же. Нужно лишь подписаться в Инстаграм на аккаунты спонсоров и ожидать 7 марта, когда будут известны результаты.

По всей видимости, не особо полагаясь на рекламодателей, девушка пообещала от себя лично 10 денежных вознаграждений по 10 тысяч рублей.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 21:13
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