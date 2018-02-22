Ольга Бузова обещает подарить подписчикам путешествие на Мальдивы
И снова Ольга Бузова пытается отправить соотечественников в тропики. На этот раз на Мальдивские острова.
Месяц назад знаменитая теледива Ольга Бузова, едва вернувшись из отпуска, начала агитировать поклонников в Инстаграм поучаствовать в конкурсе, в котором главным призом станет отдых на двоих в Пхукете.
К слову, неизвестно, выиграл ли кто-то из участников прошлый долгожданный приз. Многие придерживаются мнения, что, вероятнее всего, нет.
Сейчас же теледива пообещала райское блаженство на Мальдивских островах. И условия борьбы всё те же. Нужно лишь подписаться в Инстаграм на аккаунты спонсоров и ожидать 7 марта, когда будут известны результаты.
По всей видимости, не особо полагаясь на рекламодателей, девушка пообещала от себя лично 10 денежных вознаграждений по 10 тысяч рублей.
Месяц назад знаменитая теледива Ольга Бузова, едва вернувшись из отпуска, начала агитировать поклонников в Инстаграм поучаствовать в конкурсе, в котором главным призом станет отдых на двоих в Пхукете.
К слову, неизвестно, выиграл ли кто-то из участников прошлый долгожданный приз. Многие придерживаются мнения, что, вероятнее всего, нет.
Сейчас же теледива пообещала райское блаженство на Мальдивских островах. И условия борьбы всё те же. Нужно лишь подписаться в Инстаграм на аккаунты спонсоров и ожидать 7 марта, когда будут известны результаты.
По всей видимости, не особо полагаясь на рекламодателей, девушка пообещала от себя лично 10 денежных вознаграждений по 10 тысяч рублей.