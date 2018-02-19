Саймон Марданшин собирается в долгожданный отпуск

«Сибиряки, я скоро», - сообщил Саймон в своем микроблоге.

Молодой человек пытался создать отношения с несколькими девушками, вот только в итоге так и не смог найти желанную спутницу.В последнее время парень не находит себе места на острове. Сэм жалуется на скуку и регулярно обращается к руководству проекта с просьбой отпустить его в отпуск домой, однако организаторы шоу не спешат отпускать парня в Россию.А недавно Марданшин сорвался на Маргариту Овсянникову, подняв на неё руку. По всей видимости, это стало следствием нервного срыва от долгосрочного нахождения на Сейшелах.Накануне стало известно о том, что молодой человек получил долгожданный отпуск.Судя по всему, в самое ближайшее время Марданшин отправится на Родину в Томск, где не был более полугода.