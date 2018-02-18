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Зрители «Дома-2» считают, что Лиза Триандафилиди не толстеет из-за паразитов

Некоторое время назад бывшая участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди хвасталась своим поклонникам в соцсети, что может кушать сколько угодно и совсем не растолстеет.

Чтобы набрать форму Лизе не требуется огромных усилий, ведь природа итак наделила её шикарной внешностью. Однако спустя время наша героиня абсолютно изменила своё мнение, потому как совершенно не может поправиться.

Зрители «Дома-2» считают, что Лиза Триандафилиди не толстеет из-за паразитов

Сейшельская пища и климат не позволяют девушке набрать вес, в связи с этим Триандафилиди стала подозревать проблемы со здоровьем.

На данный момент некоторые поклонники телестройки предположили, что, вполне вероятно, в её желуде завелись паразиты, живущие за счёт человека. А значит, сколько бы Лиза не ела, все будет напрасно. Фанаты посоветовала девушке участнице «Дома-2» как можно скорее обратиться к врачам.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 18:42
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