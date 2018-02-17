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Ольгу Бузову обвинили в незнании русского языка

Знаменитая телеведущая молодежного проекта «Дом-2» Ольга Бузова на своей страничке в Instagram рассказала, что на днях поучаствовала в фотосессии для международного глянцевого издания.

Подписчики тут же заметили, что теледива не знает, как правильно пишется слово «съёмка», и это при наличии двух высших образований и владения в совершенстве тремя языками.

Ольгу Бузову обвинили в незнании русского языка

«Сегодня у меня была сьемка для международного журнала. Пока не могу показать образы, но будет очень ярко и стильно», - написала Ольга на своей страничке в Инстаграме.

Подписчики тут же упрекнули девушку, что та неграмотная и не в состоянии даже написать правильно слово «съёмка», забыв о твёрдом знаке.

«У тебя два высших, владение языками, а делаешь такие глупые ошибки», - возмутилась одна из подписчиц.

Напоминаем, что у Ольги имеется диплом от Британского посольства, который свидетельствует, что знаменитость в совершенстве владеет английским языком. Помимо того, Бузова хорошо разговаривает на немецком и литовском. Иностранным языкам девушка обучается с 3-х лет.

Ольгу Бузову обвинили в незнании русского языка

К слову, ранее её неоднократно критиковали за безграмотность и слабые знания школьной программы. На ток-шоу «Вечерний Ургант» певица продемонстрировала нехватку образования в области географии.

Напомним, что Ольга окончила факультет географии Петербургского государственного университета, а также с серебряной медалью закончила школу.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:52
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