Детектор лжи установил, что священник из «Дома-2» является отцом троих детей

Бывший священник намеревался выяснить, действительно ли является отцом двух детей, которых ему родила бывшая супруга Галина.Более того, женщина утверждает, что Вальтер зачал и третьего ребенка, которого она сейчас носит под сердцем.Галина потребовала от Соломенцева либо регулярных выплат алиментов, либо пригрозила лишить его родительских прав.Экс-участник телестройки заявил гостям и экспертам студии, что не отказывается от уплаты алиментов, но делает это, «насколько ему позволяет его положение».Вальтер Соломенцев обвинил Галину в беспорядочных половых связях и отметил, что до брака она работала «девушкой по вызову».Галина утверждает, что после венчания с Вальтером хранила ему верность и все дети были зачаты исключительно Соломенцевым.В итоге, слова беременной женщины подтвердил и полиграф, который показал на 99,9% родство Соломенцева с его двумя рожденными детьми, и с третьим, который сейчас находится в утробе матери.