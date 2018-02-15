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Детектор лжи установил, что священник из «Дома-2» является отцом троих детей

Эксцентричный экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев стал очередным гостем в студии программы с Дмитрием Шепелевым «На самом деле».

Бывший священник намеревался выяснить, действительно ли является отцом двух детей, которых ему родила бывшая супруга Галина.

Детектор лжи установил, что священник из «Дома-2» является отцом троих детей

Более того, женщина утверждает, что Вальтер зачал и третьего ребенка, которого она сейчас носит под сердцем.

Галина потребовала от Соломенцева либо регулярных выплат алиментов, либо пригрозила лишить его родительских прав.

Экс-участник телестройки заявил гостям и экспертам студии, что не отказывается от уплаты алиментов, но делает это, «насколько ему позволяет его положение».

Детектор лжи установил, что священник из «Дома-2» является отцом троих детей

Вальтер Соломенцев обвинил Галину в беспорядочных половых связях и отметил, что до брака она работала «девушкой по вызову».

Галина утверждает, что после венчания с Вальтером хранила ему верность и все дети были зачаты исключительно Соломенцевым.

В итоге, слова беременной женщины подтвердил и полиграф, который показал на 99,9% родство Соломенцева с его двумя рожденными детьми, и с третьим, который сейчас находится в утробе матери.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:06
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