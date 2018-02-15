Детектор лжи установил, что священник из «Дома-2» является отцом троих детей
Эксцентричный экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев стал очередным гостем в студии программы с Дмитрием Шепелевым «На самом деле».
Бывший священник намеревался выяснить, действительно ли является отцом двух детей, которых ему родила бывшая супруга Галина.
Более того, женщина утверждает, что Вальтер зачал и третьего ребенка, которого она сейчас носит под сердцем.
Галина потребовала от Соломенцева либо регулярных выплат алиментов, либо пригрозила лишить его родительских прав.
Экс-участник телестройки заявил гостям и экспертам студии, что не отказывается от уплаты алиментов, но делает это, «насколько ему позволяет его положение».
Вальтер Соломенцев обвинил Галину в беспорядочных половых связях и отметил, что до брака она работала «девушкой по вызову».
Галина утверждает, что после венчания с Вальтером хранила ему верность и все дети были зачаты исключительно Соломенцевым.
В итоге, слова беременной женщины подтвердил и полиграф, который показал на 99,9% родство Соломенцева с его двумя рожденными детьми, и с третьим, который сейчас находится в утробе матери.
Бывший священник намеревался выяснить, действительно ли является отцом двух детей, которых ему родила бывшая супруга Галина.
Более того, женщина утверждает, что Вальтер зачал и третьего ребенка, которого она сейчас носит под сердцем.
Галина потребовала от Соломенцева либо регулярных выплат алиментов, либо пригрозила лишить его родительских прав.
Экс-участник телестройки заявил гостям и экспертам студии, что не отказывается от уплаты алиментов, но делает это, «насколько ему позволяет его положение».
Вальтер Соломенцев обвинил Галину в беспорядочных половых связях и отметил, что до брака она работала «девушкой по вызову».
Галина утверждает, что после венчания с Вальтером хранила ему верность и все дети были зачаты исключительно Соломенцевым.
В итоге, слова беременной женщины подтвердил и полиграф, который показал на 99,9% родство Соломенцева с его двумя рожденными детьми, и с третьим, который сейчас находится в утробе матери.