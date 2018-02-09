Арай Чобанян впервые признался в своих чувствах Саше Шеве

«Я говорила Араю о том, что я хочу пойти за ним, просто некуда. Он сказал, что когда подготовит почву, то сможет меня забрать. Человек мне вчера признался в любви в первый раз, понимаете? Я заметила тенденцию, что когда его отправляли с Островов без меня, он понял, что теряет меня, заплакал и признался в своих чувствах, снял маску самца. И здесь также: его выгоняют, и он понимает, что меня теряет. И опять же он снял эту маску еще больше и сказал, что меня любит», — рассказала Саша.

Девушка до сих пор постоянно плачет после ухода ее любимого Арая Чобаняна с проекта. Парень пообещал, что как только найдет жилье, тут же воссоединится с Сашей. Так как ему неожиданно пришлось покинуть проект, он не успел подготовить почву заранее.За воротами Араю пришлось несладко - в первое время он остановился у родителей Александра Гобозова. На данный момент он занимается поисками квартиры, в которую они смогут поселиться вместе. Саша тем временем сутки напролет плачет и уверяет, что не сможет создать отношения с другим участником, если с Чобаняном ничего не получится.Девушка обещает неделю преданно ждать, пока Арай решает квартирный вопрос. А затем он обещал ее забрать. Однако Шева понимает, что слова – это лишь слова, а опираться нужно на поступки. Ранее она быстро остывала, когда мужчины не было рядом, однако сейчас все иначе.Шева призналась, что ей тяжело на проекте без Арая, так как здесь ей все напоминает о нем.