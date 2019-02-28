Александр Чикин о преимуществах безворсовых ковров





Рынок ковров поражает изобилием выбора моделей. И среди этого многообразия отдельное место занимают ковры без ворса, которые всё больше и больше завоёвывают популярность. Они достаточно практичны и удобны.Ковер без ворса внешне схож с грубой плотной тканью, на которой отчетливо просматриваются переплетения нитей. Кроме известного всем безворсового ковра-циновки, существуют килимы, сумахи, зили, ямани, шадда. Первые два вида более распространены, чем следующие три. Основное различие между этими коврами состоит в особой технике переплетения продольных и поперечных нитей основы.Абсолютно все ковры можно разделить на две категории: ковры ручной работы и ковры машинной работы. Безворсовые ковры машинной работы отличаются прочностью, практичностью, поэтому их часто можно встретить в прихожих или на кухнях. Это износостойкие и практичные вещи, которые служат очень долгие годы, если с ними правильно обращаться.Безворсовые ковры имеют ряд преимуществ.1. Основное преимущество состоит в том, что безворсовый ковер полезен для здоровья. Также такие ковры не накапливают пыль и грязь. А чем меньше пыли и грязи, тем здоровее члены семьи и тем лучше у них настроение. Благодаря отсутствию ворса такие ковры станут идеальным интерьерным решением для гостиных, холлов, коридоров. То есть там, где присутствует большая проходимость. Также безворсовый ковер прекрасно впишется в рабочую зону кухни, поскольку ему не страшны никакие пятна – любые загрязнения вы уберете с легкостью. Даже с самым минимальным уходом такие ковры прослужат много лет. Они антиаллергенны, благодаря чему их можно смело использовать в детских комнатах. Также такие ковры не способны накапливать статическое электричество и прекрасно поглощают излишние шумы.2. Безворсовые ковры актуальны для тех, у кого есть домашние животные, особенно кошки и собаки. Очищать такие ковры не составит никаких проблем – из-за отсутствия ворса достаточно будет периодически пройтись по ним пылесосом.3. За безворсовыми коврами очень легко ухаживать – они не деформируются при стирке, длительное время не изнашиваются и сохраняют свой внешний вид достаточно долго. Плюсом является и то, что они отлично впитывают влагу, вбирая излишнюю сырость помещения.Наши предки веками оттачивали мастерство и технику изготовления подобных изделий – в коврах без ворса скрыта сила традиций и душа народа!Материалы, используемые для таких ковров – хлопок и шерсть. Самыми популярными считаются шерстяные ковры. Такие ковры машинного производства достаточно устойчивы к повреждениям, они обладают высокой степенью эластичности, выдерживая различные механические воздействия. Безворсовый ковер из хлопка мягче и приятнее на ощупь, чем шерстяной, и ярче передает мельчайшие детали орнамента.4. Преимущество безворсового ковра и в том, что его цена относительно невысокая. А разнообразие расцветок и узоров делает такой ковер по-настоящему практичной покупкой.5. Уникальность большинства ковров без ворса еще и в том, что они двусторонние, рисунок одинаково ярок и с лицевой, и с изнаночной стороны. Перевернув его, вы получите практически новую вещь. Кроме того, они почти не изменяются под давлением ножек мебели и других тяжелых предметов, поэтому вы всегда можете передвинуть ковер на новое место.Такие ковры великолепно подойдут не только для квартир, но и для загородных домов. Они способны объединить несовместимые на первый взгляд зоны.Ковер – это важный элемент вашего интерьера. Он должен демонстрировать во всей красе свою художественную ценность и оставаться для вас функциональным. А выбирая ковер без ворса, помните о том, что с его появлением ваш дом станет еще уютнее и приветливее!