Виды фотобумаги: особенности и преимущества
Если раньше создание качественных фото было возможно только в фотоателье, то сегодня яркие, долговечные снимки может распечатывать каждый обладатель цветного принтера. При этом качество изображения определяется свойствами фотобумаги. От обычной офисной бумаги она отличается наличие поглощающего чернила покрытия, обеспечивающего четкость, стойкость, яркость полученного отпечатка.
Выбрать бумагу для распечатки фотографий, презентаций, страниц каталогов можно в на сайте компании «Доходные материалы»: https://www.rdmkit.ru/cat/photopaper.html.
Виды фотобумаги
В зависимости от способа обработки бумажной основы фотобумага бывает:
В нашем представительстве в Екатеринбурге, на ул. Мира, 50 (тел: +7 (343) 318 01 34) вам помогут понять отличия каждого типа фотобумаги и подберут материал, оптимально подходящий для поставленных задач.
Какую фотобумагу лучше использовать?
Различия между типами расходного материала заключаются не только в степени блеска, но и назначении, возможности работы с разными типами чернил. Почти все они подходят для нанесения изображения струйным принтером, в то время как для лазерной печати используется только гладкая бумага.
Неблестящие типы бумаги хороши для создания открыток, сертификатов, презентаций, листовок, а для составления каталогов товаров используются двухсторонние листы.
Наиболее универсальными считаются полуглянцевые типы фотобумаги, сочетающие достаточную четкость, яркость изображения, с довольно быстрым высыханием, стойкостью к воздействию ультрафиолета, влаги, механическим повреждениям.
Для создания объявлений, логотипов, ярлыков, плакатов в представительстве компании «Доходные материалы» в Санкт-Петербурге, ул. Бабушкина, 21 (тел: +7 (812) 309 14 70) предлагают бумагу-самоклейку, отличающуюся долговечностью, четкостью печати, надежностью крепления к разным материалам.
Основным параметром качества расходного материала, независимо от разновидности, считается его плотность. Чтобы получить действительно долговечные, насыщенные, четкие отпечатки, выбирайте более плотное изделие.
Мы поможем вам выбрать лучшую фотобумагу, как для наполнения домашнего альбома красочными фотографиями, так и для коммерческого использования!
Выбрать бумагу для распечатки фотографий, презентаций, страниц каталогов можно в на сайте компании «Доходные материалы»: https://www.rdmkit.ru/cat/photopaper.html.
Виды фотобумаги
В зависимости от способа обработки бумажной основы фотобумага бывает:
- Матовой – радующей отсутствием бликов, невысокой ценой, быстрым высыханием, благодаря тонкости впитывающего чернила слоя. К недостаткам этого типа расходников относят меньшую четкость и устойчивость к выцветанию наносимого изображения;
- Глянцевой – классической для фотопечати бумагой, отличающейся высокой стойкостью к выцветанию, механическому повреждению, водостойкостью. Глянец повышает четкость и яркость наносимого изображения, благодаря светоотражающим свойствам;
- Сублимационной – предназначенной для термопечати. Бумага для сублимации обеспечивает перенос рисунка на другой материал при нагреве, поэтому используется для изготовления сувенирно-подарочной продукции;
- Микропористой – обеспечивающей быстрое высыхание чернил, высокую четкость, яркость, стойкость к повреждениям наносимого изображения, благодаря толстому наружному полимерному слою. Такая бумага может различаться текстурой и иметь набухающий или пористый слой полимера;
- Мелованной (гладкой) – обладающей ровной, блестящей поверхностью, благодаря добавлению наполнителей, заполняющих поры между целлюлозными волокнами при производстве.
В нашем представительстве в Екатеринбурге, на ул. Мира, 50 (тел: +7 (343) 318 01 34) вам помогут понять отличия каждого типа фотобумаги и подберут материал, оптимально подходящий для поставленных задач.
Какую фотобумагу лучше использовать?
Различия между типами расходного материала заключаются не только в степени блеска, но и назначении, возможности работы с разными типами чернил. Почти все они подходят для нанесения изображения струйным принтером, в то время как для лазерной печати используется только гладкая бумага.
Неблестящие типы бумаги хороши для создания открыток, сертификатов, презентаций, листовок, а для составления каталогов товаров используются двухсторонние листы.
Наиболее универсальными считаются полуглянцевые типы фотобумаги, сочетающие достаточную четкость, яркость изображения, с довольно быстрым высыханием, стойкостью к воздействию ультрафиолета, влаги, механическим повреждениям.
Для создания объявлений, логотипов, ярлыков, плакатов в представительстве компании «Доходные материалы» в Санкт-Петербурге, ул. Бабушкина, 21 (тел: +7 (812) 309 14 70) предлагают бумагу-самоклейку, отличающуюся долговечностью, четкостью печати, надежностью крепления к разным материалам.
Основным параметром качества расходного материала, независимо от разновидности, считается его плотность. Чтобы получить действительно долговечные, насыщенные, четкие отпечатки, выбирайте более плотное изделие.
Мы поможем вам выбрать лучшую фотобумагу, как для наполнения домашнего альбома красочными фотографиями, так и для коммерческого использования!
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Добавил: Роман Сегодня, 14:42