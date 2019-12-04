Константин Богомолов отреагировал на едкие слова журналистов о гостевом браке с Ксенией Собчак





После заявления матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой о том, что молодожены все еще живут порознь, и квартира у ее дочери сейчас не очень большая, а поэтому Константин Богомолов живет в съемной, журналисты просто негодуют. Практически каждый не упускает возможности поговорить о нестандартных отношениях пары.Видимо, и Ксении Собчак захотелось чуть задеть эту тему. Она в своем блоге написала, что после отдыха каждый разъехался по своим углам, ведь гостевой брак он такой, а Константин Богомолов прокомментировал эту запись. Режиссер написал, что сейчас, как раз собирается приехать и обсудить эту тему, и уточнил, а найдется ли для него место.Тем не менее, многие все еще говорят о том, что просто мама не приняла нового зятя в семью, а поэтому они и живут каждый у себя и видятся только, когда есть свободное время.