Звезда "Дом-2" Илья Яббаров пошел на свидание с Ритой Ларченко, оставив Настю Голд





Напомним, что для того, чтобы участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Голд согласилась с ним встречаться, ему пришлось приложить немало усилий, в том числе подарить девушке кольцо. В итоге, когда Илья увидел свою бывшую возлюбленную, то на протяжении всего вечера не отводил от нее глаз. Не смутил его и тот факт, что рядом сидит его девушка Анастасия Голд.После программы Маргарита Ларченко позвала Илью Яббарова поужинать вдвоем без телекамер. Молодой человек согласился не задумываясь, а после этой встречи начали ходить слухи о том, что Ларченко собирается вернуться в "Дом-2". Известно, что Маргарита пока не собиралась возвращаться в проект, но она выразила уверенность, что если она примет такое решение, то Илья Яббаров будет строить свои отношения именно с ней.