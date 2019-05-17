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Виктория Комиссарова снялась в передаче Андрея Малахова

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Виктория Комиссарова снялась в передаче Андрея Малахова. В новом выпуске «Прямого эфира» девушка рассказала о том, как её бывший жених угрожал ей и даже испортил автомобиль.
Виктория Комиссарова снялась в передаче Андрея Малахова

Бывшая участница нашумевшего «Дома-2» Виктория Комиссарова появилась и на федеральном канале, где в студии передачи Андрея Малахова рассказала об угрозах, поступавших ей со стороны экс-возлюбленного. Зрителям появление девушки на федеральном канале показалось подозрительным, а некоторые даже предположили, что сам Малахов таким образом помогает раскручивать «Дом-2».

Кроме того, в студии «Прямого эфира» в роли эксперта появилась известная Мария Кохно, которую почему-то представили в качестве модели, а также редактор проекта «Дом-2» Антон Беккужев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:46

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