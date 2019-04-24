АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Илья Яббаров отдаляется от сына Богдана, повторяя ошибки своего отца

Участник нашумевшего проекта «Дом-2» Илья Яббаров отдаляется от своего сына Богдана. Об этом ему напомнила ведущая телестройки Ксения Бородина, отметив, что сейчас мужчина повторяет ошибки своего отца.
Илья Яббаров отдаляется от сына Богдана, повторяя ошибки своего отца

Илья Яббаров, несмотря на то, что в первый месяц после появления наследника старался больше времени проводить около малыша, постепенного отдаляется от сына. Маленький Богдан теперь растёт исключительно в женском окружении, а сам проектный шансонье максимально вкладывается в развитие отношений с Маргаритой Ларченко.
Илья Яббаров отдаляется от сына Богдана, повторяя ошибки своего отца

О том, что участник повторяет ошибки своего отца, бросившего Илью Яббарова, когда тот был маленьким, ему напомнила Ксения Бородина. Мужчина осознал всю сложность ситуации и даже заплакал. Теперь, надеются зрители, отец трёхмесячного Богдана переосмыслит происходящее и станет больше времени уделять воспитанию и развитию собственного сына.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Олимпийская чемпионка Алёна Савченко
В Нижнекамске в ДТП с легковым авто
Новенькая участница «Дома-2» Катя
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон
Представлен смартфон Vivo Y17 с
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко
Рэпер Тимати посвятил клип погибшему в
Обнаженное селфи звезды «Дома-2» Вики
Максим Галкин спародировал Дмитрия
Названы вероятные причины поломок
«Дом-2»: Анна Брянская выбила дверь на
Эксперты назвали не требующие особых
В новом обновлении World of Warships
Проблемы в семье Ксении Бородиной
Ученые: Полярное сияние воздействует на
Ксения Бородина пристыдила Илью
Эксперт рассказал о преимуществах
Могила Юлии Началовой на Троекуровском
Диетологи рассказали о негативных
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила
Мать Виктории Романец удивила Сеть
Юлия Савичева выступила за отмену лайков
Замминистра сельского хозяйства Дмитрий
Виктория Боня назвала себя богатой, но
В России отзывают кроссоверы Nissan
Майя Донцова укусила Лешу Купина за
Ольга Рапунцель стала главной героиней
Ученые: Ограниченная во времени еда у
Renault объявил о начале продаж
В Сети поговаривают, что Ольга Бузова
Просмотреть все новости