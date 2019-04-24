Илья Яббаров отдаляется от сына Богдана, повторяя ошибки своего отца





Илья Яббаров, несмотря на то, что в первый месяц после появления наследника старался больше времени проводить около малыша, постепенного отдаляется от сына. Маленький Богдан теперь растёт исключительно в женском окружении, а сам проектный шансонье максимально вкладывается в развитие отношений с Маргаритой Ларченко.О том, что участник повторяет ошибки своего отца, бросившего Илью Яббарова, когда тот был маленьким, ему напомнила Ксения Бородина. Мужчина осознал всю сложность ситуации и даже заплакал. Теперь, надеются зрители, отец трёхмесячного Богдана переосмыслит происходящее и станет больше времени уделять воспитанию и развитию собственного сына.