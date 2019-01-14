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Муж Ксении Бородиной выложил в Instagram её личный разговор с подругой

Муж знаменитой ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной, очень часто делится с подписчиками в Instagram отрывками семейной жизни.

Но последнее видео, которое выставил Курбан совсем не понравилось публике. Он записал, как Ксения Бородина разговаривает с подругой по телефону.

Муж Ксении Бородиной выложил в Instagram её личный разговор с подругой

В разговоре девушка жалуется, что крем для лица, который она совсем недавно приобрела, совершенно ей не подходит.

Курбан Омаров снимает в этот момент себя и закатывает глаза, но его супруга Ксения по всей видимости даже и не подозревает, что её снимает скрытая камера. Скорее всего, Бородина не одобрит такой поступок мужа, ведь ей и так хватает в повседневной жизни скрытых камер и папарацци.

В комментариях у мужа Ксении Бородиной женщины развели реальную дискуссию. Кто-то говорил о том, что Курбан поступил некрасиво по отношению к своей женщине, а кто-то наоборот в этом поступке не нашёл ничего плохого.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:05

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