Муж Ксении Бородиной выложил в Instagram её личный разговор с подругой

Муж знаменитой ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной, очень часто делится с подписчиками в Instagram отрывками семейной жизни.Но последнее видео, которое выставил Курбан совсем не понравилось публике. Он записал, как Ксения Бородина разговаривает с подругой по телефону.В разговоре девушка жалуется, что крем для лица, который она совсем недавно приобрела, совершенно ей не подходит.Курбан Омаров снимает в этот момент себя и закатывает глаза, но его супруга Ксения по всей видимости даже и не подозревает, что её снимает скрытая камера. Скорее всего, Бородина не одобрит такой поступок мужа, ведь ей и так хватает в повседневной жизни скрытых камер и папарацци.В комментариях у мужа Ксении Бородиной женщины развели реальную дискуссию. Кто-то говорил о том, что Курбан поступил некрасиво по отношению к своей женщине, а кто-то наоборот в этом поступке не нашёл ничего плохого.