Настю Каменских перепутали с Анной Седоковой

Артистка Настя Каменских в личном блоге выложила фотоснимок, на котором предстала перед фанатами в совершенно не свойственном для себя образе. Певица одела платье, украшенное перьями пудрового оттенка, и изменила прическу. Каменских на новых фото с осветленными волосами, что очень непривычно для ее поклонников, так как на протяжение всей карьеры Настя оставалась жгучей брюнеткой.Недавно распался дует «Потоп и Настя». Каменских занялась сольным проектом. Последнее время певица часто гастролирует за рубежом. Личную жизнь артистка предпочитает скрывать, но несмотря на это, в социальных сетях она не упускает момента выложить откровенные фотографии. Многим фанатам Насти такое поведение звезды не очень нравится, поэтому за последнее время от знаменитости отписалось много фолловеров.Несмотря на это, преданных поклонников у певицы хватает, и они продолжают следить за ее творчеством и публикациями в сети.Одно из последних фото артистки было сделано на записи украинской версии программы X-Factor, куда Каменских была приглашена в жюри. Фанаты подчеркнули, что Настя в новом образе похожа на Анну Седокову. Подписчики в комментариях к выложенным снимкам признались, что не сразу узнали любимую певицу.