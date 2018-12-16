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Беременная Алеся Клочко решилась показать мужа своим подписчикам

Многие зрители «Дома-2» знают, что несколько месяцев назад экс-участница телепроекта Алеся Клочко вышла замуж и совсем скоро познает всю радость материнства. Однако никто не видел, как выглядит муж девушки, поскольку она тщательно скрывает его от посторонних глаз.

Впрочем, сегодня брюнетка дала понять, что практически готова к тому, чтобы показать внешность своего возлюбленного, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram совместную с ним фотографию, но закрыв его лицо смайликом тигра.

Беременная Алеся Клочко решилась показать мужа своим подписчикам

Поклонники Алеси хоть и не смогли оценить красоту мужчины, однако по его телосложению без труда смогли определить, что он находится в прекрасной физической форме.

И это действительно так, ведь Клочко как-то уже говорила, что они с супругом ходят тренироваться в один фитнес-клуб, а встретились впервые в одном из торговых центров Тюмени. Бывшая звезда реалити-шоу признавалась, что поймала на себе взгляд молодого человека, а через какое-то время он нашел ее аккаунт в соцсетях и пригласил на свидание в ресторан.

Беременная Алеся Клочко решилась показать мужа своим подписчикам

«Поужинали, поболтали, оказался хорошим, порядочным человеком без каких-то корыстных мыслей. Но я всё равно не рассматривала какие-либо отношения», - делилась воспоминаниями девушка.

По ее словам, дальше должна была быть еще одна встреча, но она очень обморозилась и не смогла на нее прийти. Молодой человек подумал, что не заинтересовал обворожительную брюнетку, а потому перестал проявлять свое внимание, но Алеся решила дать ему шанс, написав ему сообщение спустя неделю после этого.

С тех пор супруги уже не расставались и теперь ждут появления на свет своего первого ребенка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:26

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