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Поклонники Елены Захаровой оценили ее изысканное золотистое платье на одно плечо

Знаменитая российская актриса Елена Захарова поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографиями, где можно увидеть ее в изысканном платье золотистого цвета на одно плечо. Поклонники артистки оценили наряд своего кумира.
Поклонники Елены Захаровой оценили ее изысканное золотистое платье на одно плечо

Елена Захарова не так давно приняла участи в поэтическом вечере, который проходил в столичном Доме Архитектора. Актриса вышла на сцену в утонченном платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру и тонкую талию.

Читатели блога Захаровой сравнили актрису с греческой богиней, а кому-то она напомнила золотую статуэтку. Многие отметили, что данный выбор наряда ей к лицу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:38

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