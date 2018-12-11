Поклонники Елены Захаровой оценили ее изысканное золотистое платье на одно плечо
Знаменитая российская актриса Елена Захарова поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографиями, где можно увидеть ее в изысканном платье золотистого цвета на одно плечо. Поклонники артистки оценили наряд своего кумира.
Елена Захарова не так давно приняла участи в поэтическом вечере, который проходил в столичном Доме Архитектора. Актриса вышла на сцену в утонченном платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру и тонкую талию.
Читатели блога Захаровой сравнили актрису с греческой богиней, а кому-то она напомнила золотую статуэтку. Многие отметили, что данный выбор наряда ей к лицу.
Елена Захарова не так давно приняла участи в поэтическом вечере, который проходил в столичном Доме Архитектора. Актриса вышла на сцену в утонченном платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру и тонкую талию.
Читатели блога Захаровой сравнили актрису с греческой богиней, а кому-то она напомнила золотую статуэтку. Многие отметили, что данный выбор наряда ей к лицу.